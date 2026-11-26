共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

バイエルン・ミュンヘンでのジャマル・ムシアラを巡る問題が、異例の広がりを見せている。ドイツ人の攻撃的MFは今季、抱えている神経系の疾患によって何度か欠場した。現在は出場可能な状態に戻ったものの、再びトップレベルのプレーができるのか疑問が残っている。

この件について、バイエルンの幹部らが公の場で発言した。まず、名誉会長のウリ・ヘーネスはこう語った。「彼は今も報酬を受け取っている。だが、今の彼が提供できるものは契約で定められた内容に見合わないとして、バイエルンが契約に疑問を呈したらどうなるか想像してほしい」

続いて、取締役会メンバーのカール・ハインツ・ルンメニゲはこう述べた。「家族、選手本人、そして何より代理人事務所と話す必要がある。残念ながら、こうした金額はもはや維持できない。我々が把握していることからすると、残念ながら、彼が以前のレベル、このスタジアムで何度も見せてくれたレベルに戻ることはないだろう。我々は皆、彼の復帰を望んでいる。理想を言えば、できる限り良い状態で戻ってきてほしい。だが、そうならなかったらどうなるのか？ クラブの財政についても考えなければならない」

ムシアラは年間2500万の契約を結んでいる。それに見合う活躍がなければ、この額がクラブの財政にとって大きな負担になるのは確かだ。しかし、金銭と健康について公の場で語ることの是非を巡り、こうした発言はドイツで驚きとさまざまな批判を呼んでいる。

広告 広告

バイエルン・ミュンヘンの姿勢を公然と批判した一人が、クラブのキャプテンであるヨシュア・キミッヒだ。「私が理解できないのは、この件が公の場で伝えられているやり方だ。選手を犠牲にするようなことがあっては決してならない。確かに、クラブは私たち選手より大きな存在だ。だが、人間より大きな存在ではない。これは絶対に容認できず、バイエルン・ミュンヘンにふさわしくない。選手のパフォーマンスに対する批判なら正当だし、私たちは受け入れなければならない。それも仕事の一部だ。しかし、今回は別の問題であり、公の場ではなく内部で解決すべきだった」