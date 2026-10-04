「フロリアン・ヴィルツがいるべき場所、最も心地よくプレーできる場所については、みんなの意見が一致している。レバークーゼンでそれを示したし、リバプールでもそうだ。そこで彼はますます良くなっている。そして今は代表でもそうだ」と、バイエルンの元キャプテンはSport1の『ドッペルパス』で語った。

セルビア戦の2-0の勝利では、ヴィルツはユルゲン・クロップ代表監督のチームでトップ下として出場し、ドイツの攻撃に決定的な刺激を与えた。 1ゴール1アシストでその好パフォーマンスを締めくくり、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。「試合を決められる選手だということは、ブンデスリーガでも示してきた。ただ、選手を本人が心地よく感じないポジションへ押しやると、うまく機能しない」とエッフェンベルクは説明した。

エッフェンベルクがヴィルツを巡る問いを提示：ムシアラ復帰時には何が起こるのか？

ユリアン・ナーゲルスマンの下では、ヴィルツは北米でのW杯で、とりわけジャマル・ムシアラを攻撃的MFで起用するために左ウイングとして送り出されていた。しかしセルビア戦では、このバイエルンのスターは負傷のため欠場を余儀なくされた。エッフェンベルクにとって、まさにそこから今後に向けた興味深い問いが生まれる可能性があるという。「彼が戻ってきたら、どうなるのか？ キミッヒを巡る議論より、そちらの方がはるかに興味深い議論だ」。キミッヒのポジション論争は、ここ数年にわたってドイツ代表を悩ませてきた。バイエルンのスターはナーゲルスマンの下では主に右サイドバックで起用されていた一方、クロップは彼を中盤中央へ戻した。

また、Sport1の解説者で元ブンデスリーガ監督のペーター・ノイルラーも、そのポジションの中心的な重要性を強調し、ヴィルツを称賛した。「ようやくフロリアン・ヴィルツは、自分が力を発揮できるポジション、自分が成長してきたポジション、そして時にワールドクラスのプレーを見せてきたポジションでプレーできる。左ウイングでは彼は切り離され、他の選手に依存してしまう」

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アイントラハト所属のティモシー・チャンドラーも、同様にこの状況を見ている。「彼は、プレーするどのチームにとっても違いを生み出す選手だ。自由人なんだ。自由に動けるトップ下でプレーしなければならない。そこがまさに彼の居場所だ」とチャンドラーは語った。

クラブではリバプールでもヴィルツは主にトップ下を務めているが、昨年の1億2500万ユーロの移籍以降、これまでのところ高い期待に応えられたのは限定的にとどまっている。 23歳のヴィルツはレッズでの公式戦55試合で7ゴール11アシストを記録しているが、多くの専門家やファンにとっては単純に物足りない数字だ。今季もなお、ヴィルツはリバプールでの初ゴールを待っている。