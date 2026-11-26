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ヨシュア・キミッヒが、ジャマル・ムシアラへの対応を巡ってバイエルンの有力首脳陣を厳しい言葉で批判した。そこには、2021年のワクチン接種を巡る騒動と、2025年の契約延長交渉を思い起こさせる背景がある。

チャンピオンズリーグのOSCリール戦を目前に控え、バイエルンでは、 ジャマル・ムシアラ の病気と減俸の可能性を巡る白熱した議論が、ようやく落ち着くかに見えた。ミュンヘンのクラブ首脳陣とムシアラの代理人が会談した後、バイエルンは水曜日の朝、「建設的な意見交換」が行われたとの声明を発表。双方の話し合いは今後も「協力的かつ非公開で」続けられるという。

その後、主力を大きく欠くバイエルンはリール戦で今季初黒星を喫した。 本来なら、ほかにも話題は山ほどあった 。しかし、ピッチ上の出来事はすぐに脇へ追いやられた。キミッヒがミックスゾーンで、 チームメイトのムシアラに対するクラブ首脳陣の対応を厳しく批判した ためだ。

「理解できないのは、この件を公の場で伝えるやり方だ。選手にしわ寄せがいく形でこの問題を扱うことは、決してあってはならない」と、バイエルンで11年間プレーしてきた31歳の副キャプテンは語った。「絶対に許されないし、バイエルンらしくもない！」。クラブの重鎮ウリ・ヘーネスが2週間半前にこの問題を公に持ち出し、その後、最高経営責任者（CEO）のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そしてヘーネスと同じく監査役会に名を連ねるカール＝ハインツ・ルンメニゲが、さらに厳しい言葉を重ねていた。

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バイエルン内部に走る深い亀裂

キミッヒの批判は、感情に任せて飛び出したものではなかった。落ち着いた口調で、相手側の見方にも理解を示しながら、バランスを取って語った。十分に考えた上での発言だったようだ。実際、日曜日にファンクラブを訪れた際、ムシアラの件についてはリール戦後に見解を示すと予告していた。キミッヒの言葉は、現在のバイエルン内部に走る深い亀裂を改めて浮き彫りにした。

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一方にいるのは、背後で影響力を持つ首脳陣、とりわけヘーネスとルンメニゲだ。2人は中心となって、バイエルンを今日の世界的なクラブに育て上げた。しかし、後継者たちをほとんど慢性的に信用せず、あらゆるところにクラブの資金の無駄遣い、とりわけ高すぎるとみなす給与を見いだしている。

もう一方には、マックス・エーベルとクリストフ・フロイントを中心とするスポーツ部門の首脳陣、ヴァンサン・コンパニ監督、そしてチームがいる。彼らは一貫してムシアラへの全面的な信頼を強調してきたが、重鎮たちは疑念を表明していた。今回、公の場で真っ向から反論したのはキミッヒが初めてだ。 ただ、それ以前にマイケル・オリーセも、より目立たない形で反応していた 。寡黙なスター選手は、選手組合FIFPROがムシアラに対する バイエルン首脳陣の対応を厳しく批判したことを伝える、ファブリツィオ・ロマーノのインスタグラム投稿に「いいね」を付けていた。

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キミッヒがこれほど明確に発言したのは、まず副キャプテンという立場と、そこから生じる若い同僚への責任感によるものだろう。キミッヒは、チームを代表して語ったとも言える。一方で、その発言には、自身が経験した波乱を含む過去も影響していたのかもしれない。

IMAGO

コロナ禍の隔離期間中、キミッヒの給与は支払われず

新型コロナウイルスのパンデミック中、キミッヒは2021年秋、健康上の懸念から当初ワクチン接種を拒否し、世間から広く理解を得られなかった。この時期、首脳陣は公の場で選手を擁護しなかった。それどころか、首脳陣も接種を求め、キミッヒが濃厚接触者として隔離された期間には給与の支払いを差し止めた。当時、これは法律上認められていた。

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後にワクチンを接種したキミッヒは、2024年6月公開のZDFのドキュメンタリーで、当時はクラブに「一人にされたと感じた」と語っている。「失望し、傷ついた」という。「それまでクラブに抱いていた信頼感は、当然ながら壊れてしまった」

当時のトーマス・トゥヘル監督も、2023年の就任後、プレー面でキミッヒに疑問を呈し、新たな「ホールディング・シックス」を求めた。キミッヒは間もなく放出候補とみなされるようになった。2024年初めにはエーベルがスポーツ担当取締役に就任。その時点では「ジョーとバイエルンの間には、もはやまったく関係がなかった」と、エーベルは2026年6月のキミッヒに関する別のZDFのドキュメンタリーで語っている。

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キミッヒの契約延長前、監査役会がオファーを撤回

キミッヒとバイエルンの重鎮たちの関係は、 2025年初めの契約延長交渉 でも、さらに悪化した。ほぼすべてのプロ選手と異なり、代理人を置かず自ら契約を交渉するキミッヒは、当時、2025年夏に満了する契約の延長について、エーベルと口頭で合意していたとされる。

しかし、個人的に傷ついたコロナ禍の騒動や「ホールディング・シックス」を巡る議論を経て、キミッヒはバイエルンを少し待たせたかったようだ。コンパニの下で再び中心的な役割を担い、絶好調で、さらにパリ・サンジェルマンからも獲得を望まれていた状況は、キミッヒに好都合だった。エーベルは繰り返しキミッヒを最大限に称賛し、その決断を辛抱強く待った。しかし重鎮たちから見れば、待ちすぎであり、下手に出すぎだった。そこで、ヘーネスとルンメニゲらの監査役会は2月末、世間の注目を集める形でオファーを撤回した。その後も交渉が続き、契約延長が成立したのは結局3月半ばだった。

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当時のキミッヒは、「マックス（エーベル、スポーツ担当取締役）、ヤン＝クリスティアン（ドレーゼン、CEO）、クリストフ（フロイント、スポーツディレクター）との話し合いの内容が、実際にはほとんど外部に漏れなかった」ことを「とてもありがたく思う」と、意味深長に称賛していた。出回っていた情報の出どころをどこだと考えていたかも、少なくとも間接的に示した形だ。キミッヒは2026年のZDFのドキュメンタリーで、公の場での議論を「非常に不快だった」と振り返った。それによって、自分が金に強欲な人間として描かれたと感じていたためだ。

一方、エーベルは、キミッヒが考えていたのは「金」ではなく、パリ・サンジェルマンならいずれにせよ大幅に多く稼げたはずだとして、「将来性」だったと一貫して強調していた。つまり、バイエルンで引き続きチャンピオンズリーグのタイトルを争える可能性だ。この点について、キミッヒが当時、とりわけ重要な意思表示と受け止めた決断があった。自身が契約書にサインする約1カ月前に行われた、ジャマル・ムシアラの契約延長だ。