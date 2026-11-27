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ヨシュア・キミッヒがジャマル・ムシアラへの対応を巡ってバイエルン幹部を批判したことに、処分は科されない。

ハンブルガーSVとのブンデスリーガ戦を前にした記者会見で、副主将に罰金が科される可能性を問われると、ヴァンサン・コンパニ監督は笑った。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「罰金を検討するという話は一度も出ていない」と明言。「バイエルンの周囲では多くのことが起きている」が、「最も重要なのは、再び試合に勝つことだ。それはできると確信している」と語った。さらに「すべてのエネルギーを試合に注がなければならない。ただでさえ難しい時期なのだから」と続けた。

キミッヒは、ドイツ最多優勝クラブのバイエルンがチャンピオンズリーグでOSCリールに1-2で敗れた後、ムシアラを巡る議論について厳しい言葉を口にしていた 。この議論は、名誉会長のウリ・ヘーネス、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そして特に元取締役会会長のカール＝ハインツ・ルンメニゲによる、時に激しい発言で過熱した。背景には、ムシアラが神経系の病気を抱えていることを理由に、特にバイエルンとの高額契約との兼ね合いから、そのパフォーマンス能力が公然と疑問視されたことがある。

キミッヒはこれを「許されないことで、バイエルンらしくない」と評した。さらに「選手にしわ寄せがいくようなことは、決してあってはならない」と語った。バイエルンは「家族として団結する」クラブだが、今回はそうではなかったという。

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「クラブにとっても簡単な状況ではないことは十分に理解している。でも、僕はこの2年間のジャマルも見てきた」とキミッヒは続けた。「EUROでは僕たちを引っ張り、その後は僕たちのチームで中心となる選手だった。契約を延長し、ここでもドイツ代表でも背番号10を手にした。それに応えたいという思いもある。そこに病気があり、大きなケガがあった……」

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コンパニは何度か質問を受けたものの、キミッヒの発言やその背景、起こり得る影響については答えなかった。記者たちに向けて「その質問には答えられない」と繰り返し、「今日、皆さんが聞きたいのはハンブルク戦以外のことだろう。でも、私の頭にあるのは試合のことだけだ」と語った。

Getty Images

「ここで私もその話に加われば、今言ったことを自ら実践していないことになる」と、ベルギー人指揮官は強調した。「大事なのはハンブルク戦であり、パフォーマンスだ。言い訳は一切しない」。チームとともに「バブル」の中に身を置き、競技面だけに意識を向けようとしているという。