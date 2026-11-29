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HSV戦で再び波乱を経験したバイエルンについて、ウリ・ヘーネス氏が語った。振るわない結果、続く負傷者の続出、キミッヒの最近の言動を、クラブの重鎮は注目すべき形で受け止めている。

バイエルンには、まさに激動の日々が続いている。まずは信じがたいほどの負傷者の続出だ。ハリー・ケイン、イスマエル・サイバリ（ともに脛腓靱帯断裂）、ジャマル・ムシアラ（筋繊維断裂）、マヌエル・ノイアー（腱の負傷）に続き、 コンラート・ライマーまで負傷した。

常に出場を続けてきたオーストリア人のライマーは、土曜日のHSV戦で「右足首の腱脱臼を伴う負傷」を負い、長期離脱者の仲間入りをした。ヴィンセント・コンパニ監督の選手起用の問題は、これでさらに深刻化している。

こうした事情もあり、ウリ・ヘーネス氏は、HSV戦でミカエル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィスも欠いたバイエルンの出場可能な選手たちを、 ハンブルクでの物足りない0-0 にもかかわらず称賛した。

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「チームを祝福したい。特に数的不利になってから、闘志の面で素晴らしいプレーを見せてくれた。コンラート・ライマーの離脱後、主力9人を欠いて戦わなければならなかったことを忘れてはいけない」とヘーネス氏は強調した。

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ウリ・ヘーネス氏、ヨシュア・キミッヒには寛容な姿勢

クラブに対して週半ばに厳しい批判を向けていた副キャプテンのキミッヒは、前半終了間際に乱暴行為で退場となった。本人も 「まったく弁解の余地がない」と認めた退場 だったが、クラブの重鎮は非難する代わりに寛容な姿勢を示した。ヘーネス氏は土曜日のキミッヒの失態について、「誰にでも一度はミスをすることがある。これで終わりだ」と述べた。

一方、31歳のキミッヒ自身は週半ば、クラブ首脳陣にはほとんど寛容ではなかった。チャンピオンズリーグでバイエルンがリールに1-2で敗れた後、ジャマル・ムシアラを巡る問題について、首脳陣を言葉で厳しく批判したのだ。 ムシアラに対するバイエルン首脳陣の公の場での振る舞いは「バイエルンらしくない」と語った。

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ヘーネス氏自身も11月初め、 苦境にある才能豊かな攻撃的選手 ムシアラの高額な給与について、現在のパフォーマンスでは正当化できないとして、 バイエルン放送での波紋を呼ぶ発言を通じて初めて議論を提起していた。 その後、金曜日に行われたバイエルン対ケルンの1-1の試合をめぐり、カール＝ハインツ・ルンメニゲがさらに踏み込んだ発言をした。

「彼に健康上の問題があることは知られている。そして、非常に高額な契約を結んでいることも知られている」と、 ルンメニゲは、2025年4月にムシアラと診断された、一時的な欠神発作を引き起こす神経機能障害に言及して語った。 「われわれが把握していることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは難しいと思われる」

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そのため、「選手本人、家族、そして何より代理人事務所と話し合わなければならない。失礼ながら、そうなればあの金額はもはや維持できない」とルンメニゲは続けた。ムシアラの売却の可能性についても問われ、「ジャマルがクラブを離れたがるとは思えないし、このような状況で彼を買うクラブがほかにあるとも思えない」と答えた。

ルンメニゲの発言により、ムシアラの状態と契約を巡る状況は大きく紛糾し、 先週火曜日にはムシアラの代理人が和解に向けた会談のため、ゼーベナー通りを訪れた。 翌日、キミッヒはクラブ首脳陣の振る舞いを批判し、とりわけルンメニゲに矛先を向けたとみられる。

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キミッヒはその発言について「絶対にあってはならないことだ」とし、「選手にしわ寄せが行くようなことは、決して起きてはならない」と語った。『kicker 』によると、ヘーネス氏はキミッヒの言葉をまったく気にしていなかったという。キャプテンとしてチームを擁護するのは「当然」だと考えていたからだ。しかし、そのキミッヒは今後、3試合の出場停止処分を受けることになり、年末までブンデスリーガでバイエルンを欠場する見通しだ。

Getty Images

ウリ・ヘーネス氏、バイエルンのライバルに警告

一方、バイエルンは年末の連戦で、少なくともセルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィス、ミカエル・オリーズを起用できる見込みだ。筋肉の負傷から回復したニャブリとデイヴィスは、金曜日にすでにチーム練習へ復帰した。ケルン戦で痛みを伴う足の打撲を負ったオリーズも、次の火曜日に行われるヘルタ・ベルリンとのDFBポカールか、その次の金曜日に行われるSCパーダーボルンとのリーグ戦でメンバーに戻る予定だ。

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ゼーベナー通りでは今、被害を最小限に抑えることが合言葉となっている。ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのリーグフェーズを何とか持ちこたえ、新年には負傷者の復帰と戦力の回復を受けて再び攻勢に出たいところだ。ブンデスリーガでは、日曜日の夜に首位ボルシア・ドルトムントとの差が4ポイントに広がる可能性がある。チャンピオンズリーグでは、ラウンド16への直接進出圏である8位まで2ポイント差だ。

ミュンヘンの苦境を見てライバルがすでに期待を膨らませているとすれば、ヘーネス氏はこう警告した。「この不運続きから、われわれはより強くなって抜け出せると確信している。そうなれば、覚悟しておいたほうがいいチームも出てくるだろう」