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ヨシュア・キミッヒにとって厳しい1週間となった。ヨシュア・キミッヒはバイエルン・ミュンヘンの主将だ。クラブのムシアラへの対応を「容認できない」と評し、その発言が波紋を呼んだ後、ドイツ人DFはブンデスリーガでヴァンサン・コンパニ監督のチームが敵地ハンブルクで0-0と引き分けた試合でも、悪い意味で注目を集めた。31歳のキミッヒは44分に相手選手の髪を引っ張り、退場処分を受けた。

「大きな過ちを犯した。言い訳はできない。自分が何をしてしまったのか、今も理解できない。愚かな行為だった。チームに謝らなければならない」と、キミッヒは試合後に語った。キミッヒは泣き出しそうになりながらピッチを去った。

ここでヨシュア・キミッヒ主将が、バイエルンのムシアラへの対応について語った言葉を振り返る。「私が理解できないのは、この件が公に伝えられたやり方だ。選手を犠牲にして、こうしたことが起きてはならない。確かにクラブは我々選手より大きな存在だが、一人の人間より大きな存在ではない。まったく容認できず、バイエルン・ミュンヘンにふさわしくない。選手のパフォーマンスに対する批判なら正当であり、我々は受け入れなければならない。それも仕事の一部だ。だが、これは別の問題であり、公の場ではなく内部で解決すべきだった」