ユルゲン・クロップは、ネイサニエル・ブラウンがバイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ開幕戦、VfBシュトゥットガルト戦（5-1）でも慣れないポジションでプレーすると知った際、いかにもユルゲン・クロップらしい軽妙な反応を見せた。『Sat.1』で59歳の新ドイツ代表監督は「せっかく左サイドバックがいるのに、彼らはそれをトップ下で使うんだ」と笑った。

DFBチームで長年くすぶり続けてきた両サイドバックの問題について、少なくとも左サイドに関してはクロップの下でブラウンが解決策になるはずだ。しかし、新天地での最初の公式戦2試合では、この移籍金5000万ユーロの新戦力は慣れないトップ下の役割でプレーした。

人員面の不安に後押しされたこの実験がどうだったかと言えば、「まずまず」という表現が最も近いだろう。「うちでは、サイドバックのスペースがトップ下のスペースと似ることがある。彼はスペース間でプレーするのが信じられないほど上手い」と、バイエルンの指揮官ヴァンサン・コンパニはボルシア・ドルトムントとのスーパーカップを制した後（2-1）にこの一手を説明していた。直近でトップ下を務めたのは下部組織時代までさかのぼるブラウンは、まず試合に入るのに苦労したが、それは状況を考えれば予想できたことでもあった。ようやく慣れ始めたところで、ミュンヘンの先制点を見事に決めてみせた。

ネイサニエル・ブラウンはFCバイエルンでトップ下としてどうプレーしたのか？

「最初は自分として良くなかった。最初の数分はうまく試合に入れなかった。でも、あのゴールで自信がついた」と、ブラウンは試合後、ドイツのレコードマイスターでの公式戦デビューを振り返った。ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、レナルト・カール、そして新加入のイスマエル・サイバリと、トップ下の有力な選択肢4人がそろって起用できなかった中、コンパニは予想されたトム・ビショフではなく、左SBのブラウンを創造の中心へと引き上げた。

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「それがプランだったのかどうかは分からない。少なくとも最初の数試合では、自分は左後ろで起用されると思っていた」と、元フランクフルトのブラウンはこの起用にかなり驚いていた様子を見せ、行間からはやはり左サイドバックでプレーしたい気持ちも読み取れた。ただ、責任感をのぞかせるようにこう付け加えた。「自分はどこでも構わないし、すごく楽しかった」

総じて見れば、ブラウンはBVB戦でトップ下として十分にしっかりとしたプレーを見せた。「彼は信じられないほど賢い選手だ。スペース間での動きが良く、ゴールも決める」とコンパニは称賛。さらに中盤の主軸ヨシュア・キミッヒは、元バイエルンの万能型選手との比較を持ち出して評価した。「タイプ的にはラファエル・ゲレイロと同じポジションをこなせる。左後ろも右後ろも、このトップ下の位置もできるし、サイドでもプレーできる」と、キミッヒはブラウンの柔軟性に感嘆した。

なぜネイサニエル・ブラウンはFCバイエルンの選手層にとってこれほど貴重なのか？

しかもキミッヒはアンカーの役割を挙げ忘れていたほどで、ブラウンはそこでも攻撃的なサイドでもバックアップの選択肢になる。この新戦力は、バイエルンのスカッドの厚みにおいてまさに大きな切り札であり、理論上はほぼどこでも穴を埋められる存在だ。「とにかく出場時間を積みたい。左でも右でもトップ下でも関係ない。そこはあまり気にしていない。もちろん本職は左サイドバックだけど、どこでも心地よくプレーできる。このチームなら、慣れないポジションでもプレーしやすい」と、ブラウンはシュトゥットガルトとのリーグ開幕戦後に語った。

VfBとの一戦では、ブラウンはドルトムント戦ほど試合に影響を与えられず、出場した約1時間を通して苦しんだ。ただ、今後しばらくブラウンをトップ下で見ることがなさそうな決定的な理由は、もちろん別にある。単純にチーム事情が落ち着いてきているのだ。

ムシアラは、ライプツィヒ戦（3-1）とハイデンハイム戦（4-2）のテストマッチで2度倒れたあと、いわゆるアブサンスを引き起こす神経機能障害が原因とされ、直近では戦列を離れていた。病状の治療に向けた投薬量は再び引き上げられ、身体が適応するために必要な時間も与えられた。ムシアラは来週末、シャルケで復帰を果たす可能性がある。23歳の彼は、つい最近コンパニも保証したように、純粋に競技面だけを見ればここ最近で最高の状態にあり、重く長引いた負傷を経て、ついに本来の力を取り戻すかもしれない。

ジャマル・ムシアラ、イスマエル・サイバリに加え、FCバイエルンでトップ下のポジションに戻ってくるスターは他に誰がいるのか？

人手不足どころか、バイエルンの司令塔ポジションでは今やスターがひしめく熾烈な競争が強まっている。新加入のサイバリは、シュトゥットガルト戦で61分にブラウンに代わって投入され、W杯で負った筋肉の負傷から徐々に調子を上げつつあり、リーグ開幕戦ではFCBにもたらせるものの大きさを印象的に示した。モロッコ代表のミュンヘン4点目、5点目を演出したアシストは、いずれも実に見応えがあった。

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ムシアラとサイバリに加え、近いうちに若手のカールもチームに割って入ってくるだろう。彼はW杯直前に筋束断裂を負っていたが、シュトゥットガルト戦で短時間出場し、復帰を果たした。本人によれば、現在は「90パーセント」まで戻っているという。そして、4月以降負傷離脱が続いているニャブリもいる。彼についても、実戦復帰はゆっくりながら確実に現実味を帯びてきている。

そう考えると、今後数週間でブラウンをトップ下で試す必要性はますます薄れていく。クロップにとっては喜ばしいことだろう。というのも、この8キャップの代表選手には再建途上のDFBチームで左後方の重要な役割が期待されており、その観点からすれば、ブラウンがクラブでも左サイドバックとしてプレーするのが理にかなっているからだ。もっとも、そのポジションには、ついに負傷問題の克服を願い、シュトゥットガルト戦で先発復帰をまずまず convincing に飾ったアルフォンソ・デイヴィスという名のあるライバルがいる。もっとも、彼はブラウンほど多様には起用できない。

トップ下としては当面もう必要とされないだろうが、右サイドバック、アンカー、あるいは攻撃的なサイドへ回る選択肢は常に残っている。キミッヒの言葉を借りるなら、バイエルンはブラウンによってトップクラスの左サイドバックを手に入れただけでなく、さらに高いレベルのゲレイロも獲得したということだ。