ジョシュア・キミッヒのピッチ復帰は、ボルシア・ドルトムントとのドイツ・クラシコ（2－2の引き分けで終了）への出場にとどまらず、感動的な人間ドラマの側面を帯びていた。バイエルン・ミュンヘンの中盤の選手が父親の死去以来初となる試合に臨み、自らが経験した苦難の時期について率直に語ったのだ。

31歳のキミッヒは試合後、「スカイ」に対して次のように述べた。「本当につらい1週間だった。ピッチに戻れてうれしい。決して簡単なことではなかったが、少なくとも試合中は短い間だけでもそのことを忘れられる」

同選手は父親の死去により公式戦3試合を欠場していた。ピッチへの復帰がこの時期を乗り越える助けになるかと問われると、彼は明確にこう答えた。「ああ、間違いなくそうだ」

キミッヒは苦境の間にバイエルン・ミュンヘンとドイツサッカー連盟から受けた支援に感謝を示し、こう語った。「クラブが寄せてくれた思いやりと、私のそばに立ってくれたこと、そして葬儀に参列してくれたドイツサッカー連盟についても、ぜひ称えたい。それは私と家族にとって非常に特別なことだった」

バイエルン・ミュンヘンの選手は、印象的な一言をこう付け加えた。「これは、私がここでまさに正しい場所にいるということを示してくれている」

キミッヒの発言は、彼がかつてクラブ経営陣に対して取っていた姿勢を踏まえると、より一層の重みを持つ。彼は2024年に「ZDF」が放送したドキュメンタリー番組の中で、新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐる議論の騒動の際にバイエルン・ミュンヘンから見放されたと感じたことを語っており、そのことが、今回クラブから受けた支援に対する彼の称賛をとりわけ印象的なものにしている。

人間的な側面について語った後、キミッヒはバイエルン・ミュンヘンを襲った負傷者が相次ぐ状況を踏まえ、チームの競技面の現状にも触れ、こう述べた。「今日の我々の負傷者を見れば、最終的に最も重要なのは健康を保つことだと分かるだろう」