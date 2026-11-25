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バイエルン・ミュンヘンの主将ジョシュア・キミッヒが、チームメイトであるジャマル・ムシアラを巡る問題について、クラブ首脳陣がメディアを通じて取った対応を批判した。

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キミッヒは、クラブ運営上の対立や、契約と将来に関する議論の代償を選手が背負わされることは受け入れられないとの考えを示した。

キミッヒがこうした姿勢を見せた背景には、ムシアラの健康状態や負傷からの復帰後に期待されるパフォーマンスについて、クラブの要職にある幹部たちが公の場で発言したことで、バイエルンが大きな論争に揺れている状況がある。さらに、チームは水曜日の夜、チャンピオンズリーグでフランスのリールの敵地に乗り込み、2-1で敗れたばかりだった。

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キミッヒは試合後、報道陣に対してムシアラの件について「理解できないのは、この問題が公の場で語られているやり方だ。選手にこのような重荷を背負わせることは決してあってはならない」と語った。

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さらにドイツ代表MFは「これはまったく受け入れられないことであり、バイエルン・ミュンヘンにふさわしくない。とりわけ今の時期にはね」と続けた。

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主将のこの発言は、ムシアラの健康状態や、かつての水準を取り戻せるかどうかを巡り、バイエルンの複数の幹部が示した見解によって論争が巻き起こるなかで飛び出したものだ。

また、ムシアラが最高のパフォーマンスを取り戻せなかった場合、その高額な年俸が妥当かどうかについても疑問の声が上がっていた。

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バイエルンの監査役会メンバーで元CEOのカール＝ハインツ・ルンメニゲは、ムシアラの金銭面の状況について本人や家族、代理人と話し合う必要があると述べ、以前の水準を取り戻せなければ年俸を正当化するのは難しいと指摘していた。

さらに、バイエルン・ミュンヘンの名誉会長であるヘーネスも、ムシアラが本来の能力を取り戻せるかについて疑問を呈した。一方、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーセンは、契約面での将来について代理人と協議する可能性に言及していた。

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事態の沈静化を図るため、バイエルン・ミュンヘンは水曜日、ムシアラの代理人と建設的な会談を行ったと発表した。クラブは、選手の健康が双方にとって最優先事項であり、回復期間中は全面的なサポートを受けることになると強調している。

またクラブは、首脳陣がムシアラの状態をいつ把握したのかという疑問を受け、同選手が2025年4月22日、バイエルンのメディカルスタッフと連携のうえ、神経系の症状について初めて検査を受けていたことを明らかにした。

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試合面に目を向けると、キミッヒの発言は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でバイエルン・ミュンヘンがフランスのリールに2-1で敗れた後に出たものだ。これはバイエルンにとって、今季の同大会で初の黒星となった。

バイエルンは15分にダヨ・ウパメカノのゴールで先制したが、リールは後半に逆転した。62分に上田綺世が同点ゴールを決めると、その3分後にはアレクサンダル・パヴロヴィッチがオウンゴールを献上し、フランスのチームが勝利を手にした。

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ムシアラは長期離脱からの段階的な復帰の一環として76分に途中出場したが、チームを敗戦から救うことはできなかった。