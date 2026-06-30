キミッチ：「どの相手にも良いプレーができなかった。ワールドカップからの敗退は当然だ」

ドイツ代表主将のジョシュア・キミッヒは、チームがワールドカップ2026で低迷したことを受け、「敗退は当然だ」と語った。

パラグアイ代表は火曜未明、米国ボストンでの試合で1－1の引き分け後にPK戦（4－3）でドイツを破り、32強戦で敗退させた。

この結果、パラグアイはベスト16進出し、来週水曜未明のフランス対スウェーデン勝者と対戦する。

ドイツは2018年と2022年に続き、今回もグループリーグを突破できなかった。

ドイツは初戦でキュラソーに7－1と大勝し、コートジボワールを2－1で下したが、最終戦でエクアドルに2－1で敗北。パラグアイ戦の敗退で大会を去った。

キミッチは試合後、「ひどい気分だ。どの相手にも良いプレーができなかった」と語った。

さらに「3試合とも、世界トップクラスのチームではない相手に大きな問題を抱えてしまった。これが現実だ」と語った。

さらに「この敗退は自業自得だ」と語った。

また、キミッチは「スカイ・ドイツ」のインタビューでこう語った。「子供の頃、テレビでドイツ代表の試合を見ていた。いつも準決勝や決勝だった。今の子供たちや国民にも同じ感覚を味わってほしいが、今回は自宅で見る人々に届けることができなかった」。

さらに「特にドイツが多くの恩恵をもたらし成果を上げてきた今、とても残念だ。現在の代表はそうではない。責任は全員にある」と語った。

最後にこう結んだ。「責任は我々にある。誰も逃れられない。ピッチに立った選手として、すべてを台無しにした事実を受け止めなければならない。原因を作ったのは、他ならぬ我々自身だ」。