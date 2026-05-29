キフトは、W杯でオランダ代表の理想的なストライカーに疑いを持っていない。

メンフィス・デパイがコリンチャンスで45分プレーしたことは、KieftJansenEgmondGijpのアナリストたちにとって大した問題ではない。彼らは、ワールドカップ直前の現在、ドニエル・マレンがオランダ代表の理想的なストライカーだと結論づけている。

「マレンは絶好調で、メンフィスを先発させる意味はない」（ファン・デル・ハイプ）。キーフトも「まずマレンで始めるべき」と同意した。

「そうすれば、ロナルド・クーマンもメンフィスを刺激できる。メンフィスは『頑張らなきゃ』と思うはずだから。それができれば、クーマンはそうするだろう」とキーフトは語り、6月14日に日本とグループリーグ初戦を迎えるワールドカップでマレンが起用されると見込んでいる。

「マレンが調子が良ければメンフィスは出番を失うが、『自分と同じレベルの選手がもう一人いる』と刺激になる」とキーフト。実績より今の状態が大切だと彼は考える。

「とはいえ、マレンはまだ実力を証明する必要がある。みんな楽観的すぎるかもしれないが、うまくいくと思う」とキフトは前向きに語った。

ファン・デル・ハイプは、クーマン監督の最終メンバー選択をこう擁護した。「キース・スミットやマッツ・ウィッファーはもういい。ウォウト・ウェグホルストは試合終了2分前に出せばいい」。

キーフトは「ウェグホルストは切り札として招集されたのだから、連れて行くのは理解できる」と結んだ。