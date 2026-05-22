キフトは、ワールドカップのオランダ代表ストライカー候補への熱狂が理解できない。

ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、ロブ・ヤンセンはブライアン・ブロッベイを絶賛。ウィム・キーフトも、サンダーランドのフォワードがオランダ代表に独特の資質をもたらす点では同意しながらも、W杯を控え課題もあると指摘した。

「昔からブロベイのファンだが、大げさな話ではない」と語り、周囲の熱狂に首を傾げる。オランダメディアの騒ぎについて「サンダーランドで5、6得点しただけだ」と冷静だ。実際、今季のブロベイの合計得点は8。

しかしヤンセンは、ブロッベイには独特の何かがあり、その圧倒的なパワーは代表にとって貴重だと反論。

「最高のストライカーか？オランダ代表にはストライカーが豊富ではない。それでも前線にパワーが加わる」と補足した。

「それがブロッベイの大きな長所だ。オランダ国内リーグでも際立っていた」とキーフトは認める。「だが、デパイも強い。しかも個人技がある」。

一方、キーフトはコンディションが万全でないメンフィスに懸念を示した。「W杯まで3週間しかないのに、代表戦以来試合に出ていない。招集するかは常にこうした要素を天秤にかける」と語った。

ロナルド・クーマン監督は5月27日にW杯最終メンバーを発表し、メンフィスが代表に復帰できるかどうかが決まる。