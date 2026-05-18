ウィム・キーフトは番組『KieftJansenEgmondGijp』で、フェイエノールトのラヒーム・スターリングの起用法に疑問を呈した。ハーレム出身のアナリストは、ロビン・ファン・ペルシー監督の意図が理解できないという。

「ファン・ペルシーは良い青年で、スターリングにも善意で接しているだろう。しかし今週、『スターリングは調子が上がってきたので起用したい』という記事を読んだ」と語り始めた。

しかしすぐに苛立ちを露わにした。「88キャップの代表選手が、オランダでの最後の試合がPECズヴォレ戦だなんて。俺なら『そんなのやらない』と言っただろう」

司会のミシェル・ファン・エグモンドは、スターリングがズヴォレ戦で交代したことも指摘。フェイエノールトはアニス・ハジ・ムッサの2得点を挙げて勝利した。

レネ・ファン・デル・ハイプは、すでに引退したスターリングの同胞選手を引き合いに出した。「偶然テオ・ウォルコットのゴール映像を2、3本見た。彼はバックに走り込み、ボールを横に蹴り込んだ。あれは追いつけない」。

だがスピードが20～30％落ちたら終わりだ。スターリングもそうだ。すべてはスピード次第だ」と続けた。

同席したロブ・ヤンセンは「スターリング自身、一体何が彼にこんなことをさせたんだ？」と疑問を投げかけた。「彼はトッププレイヤーだったし、子供じゃない。一体誰が『こうしよう』なんて言ったんだ。」

最後に、キフトはスターリングがフェイエノールトに移籍した理由を語る。「たぶんファン・ペルシーが『僕を助けてくれないか？』と言ったのかもしれない。二人は親しかったのかもしれない。僕にも分からないよ、ロブ。全く見当がつかない。彼はジローナに行くべきだったんだけど、あちらは彼を受け入れなかったんだ。」