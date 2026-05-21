キフトは、アヤックスのフォワード、カスパー・ドルベルグの最大の弱点を的確に指摘した。

ウィム・キーフトは木曜日の『KieftJansenEgmondGijp』で、カスパー・ドルベルグに厳しい評価を下した。ハーレム在住のアナリストで、自身もアムステルダムのクラブでプレーした経験を持つ彼は、このデンマーク人FWがトップレベルに到達することはないと見ている。

司会のミシェル・ファン・エグモンドは、キーフトがドルベルグの才能を評価していると指摘。さらに、FCミッティランがアヤックスから獲得を検討していると伝えた。

キーフトは「本当か？彼はまだ28、29歳だろう。あと数年はプレーできる」と驚いた様子で語った。

その後、元アヤックスFWは2029年半ばまでアムステルダムで契約するドルベルグを分析。「彼は安定感に欠ける。だがサッカーの腕は高い。ラマーズのあの選手も同様だ。しかしどちらも最後までやり遂げられない」。

キーフトはドルバーグの更なる成長も予想していない。「もし毎週結果を出せるなら、オランダで30得点はしていたはずだ」

「彼を責めることもできない。それが彼の本質だ。私たちは『情けない』と感じるが、本人の中にそのスイッチが入らないなら」とキーフトは語り、議論を締めくくった。

ドルベルグは2016～2019年にアヤックスでプレーした後、ニース、セビージャ、ホッフェンハイム、アンデルレヒトで過ごし、昨年復帰。移籍金は1000万ユーロで4年契約を結んだ。