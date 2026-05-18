キフトは呆れて言った。「88回も代表に選ばれたお前が、そこに行かなきゃならないじゃないか！」

ウィム・キーフトは番組『KieftJansenEgmondGijp』で、フェイエノールトのラヒーム・スターリングの起用法に疑問を投げかけた。ハーレム出身のアナリストは、ロビン・ファン・ペルシー監督の意図が理解できないという。

「ファン・ペルシーはいい奴だ。スターリングにも善意で接しているだろう。でも今週、『調子が上がってきたから起用したい』という記事を読んだ」と語り始めた。

しかしすぐに強い苛立ちをにじませ、こう続けた。「それなのに代表88試合の選手が、オランダでの最後の試合がPECズヴォレ戦なんて。俺なら『そんなのやらない』って断るよ」。スターリングの代表戦出場は実際82試合だ。

司会のミシェル・ファン・エグモンドは、スターリングがズヴォレ戦で交代したことも指摘。ロッテルダム勢はアニス・ハジ・ムッサの2得点でPECに勝利した。

レネ・ファン・デル・ハイプは、すでに引退したスターリングの同胞選手を引き合いに出す。「偶然テオ・ウォルコットのゴール映像を2、3本見た。彼はバックに走り込み、ボールを横に蹴り抜いた。あれは追いつけない」。

だがスピードが20～30％落ちれば終わりだ。スターリングも同様で、すべてはスピードにかかっている」と続けた。

同席したロブ・ヤンセンは「スターリング自身、一体何が彼にこんなことをさせたんだ？」と疑問を投げかけた。「彼はトッププレイヤーだったし、子供じゃない。一体誰が『こうしよう』なんて言ったんだ？」

最後に、キフトはスターリングがフェイエノールトに移籍した理由を語る。「たぶんファン・ペルシーが『僕を助けてくれないか？』と言ったのかもしれない。二人は親しかったのかもしれない。僕にも分からないよ、ロブ。全く見当がつかない。彼はジローナに行くべきだったんだけど、あちらは彼を受け入れなかったんだ。」