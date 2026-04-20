ポルトガルのメディア『レコード』によると、ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードへの復帰を検討しているという。フロレンティーノ・ペレス会長はチームに新風を吹き込むため、2010～2013年に同クラブを率いたモウリーニョを候補に挙げている。

月曜のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』では、ベンフィカを率いるモウリーニョが候補に挙がっていると報じられた。元ストライカーのキーフトは、この選択に首を傾げる。

キーフトはポッドキャストで「もうそんなことは望むべきじゃない」と明言を避けない。「彼はすでに一度レアル・マドリードの監督を務めた。その年、ペペは完全に頭がおかしくなったと断定された」。

彼は革新者ではなく、もう全盛期は過ぎた。クロップの方がまだマシだ」

ファン・デル・ハイプも「レアルやインテル初期のモウリーニョはスナイデルやエトオを率いて素晴らしかったが、『ザ・スペシャル・ワン』と名乗ってから調子を崩した。自分が不可欠だと思い込み、それは真実ではない」と手厳しい。

「彼がマドリードに来たとき、状況は悪化した。あのチームは強かったが、シャビ、メッシ、イニエスタ、ブスケツ擁するバルセロナには勝てなかった。亡くなった可哀想な人……2014年に癌で亡くなったバルセロナの元監督ティト・ビラノバを思い出す」とキーフトは語った。 「そこで何かに行き詰まってしまった」

モウリーニョは過去、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマを率い、現在はベンフィカと2027年半ばまでの契約を結んでいる。