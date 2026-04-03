キフトはオランダ代表の特定のポジションについてかなり懸念を抱いている

Wim Kieftは、ワールドカップを控え、フランス代表を大いに称賛している。『デ・テレグラーフ』紙のコラムニストである彼は、フランス代表の攻撃陣について、オランダ代表とは大きな違いがあると感じている。

キーフトはパリ・サンジェルマンの攻撃的なサッカーを高く評価している。「フランス代表にもその卓越したクオリティが見て取れる。デンベレやドゥエに加え、キリアン・エムバペやウゴ・エキティケといった攻撃陣が揃っている」と、この元ストライカーは名だたる選手たちの名を挙げた。

ハーレム出身のこのアナリストは、すぐにオランダ代表の話題に話を移す。「それを我々の代表チームのフォワード陣と比較すると、ワールドカップでは全員が最高のコンディションで臨み、そうした攻撃陣の猛攻に少しでも対抗できることを願うしかない。」

「コディ・ガクポが左サイドの確かな戦力ではあるが、トップクラスの国々と比べると、前線の純粋なクオリティという点では我々は恵まれていない」と、キフトは米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ開幕まで2ヶ月余りを控えたオランダ代表について懸念を表明した。

キーフトはとりわけ、ドニエル・マレンが今夏、国際舞台で違いを生み出せるかどうかを疑問視している。「イタリアのリーグでは好調だが、現時点ではイタリア国内での活躍だけでは不十分だ。」

この発言は、すでに辞任したジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームがワールドカップ出場を劇的に逃したことに言及したものだ。「イタリアは素晴らしい選手を輩出してきた。アレッサンドロ・デル・ピエロ、ジャンルーカ・ヴィアリ、ロベルト・バッジョ、ロベルト・マンチーニ、挙げればきりがない。しかし今は、優れた才能が欠けている世代だ」

キーフトの見解では、ACミランやユヴェントスといったクラブは外国人選手に多額の資金を投じすぎたという。「彼らはビッグネームばかりを獲得し、それが自国の若手育成を犠牲にした。トップ選手たちがイングランドやスペインへ流出してしまった今、彼らはチャンスを逃してしまったことに気づいている。」