キフトはアヤックスのFWウォウト・ヴェグホルストの怒りの理由を理解しており、その理由を即座に説明した

ウィム・キーフトは、アヤックス対FCトゥエンテ戦（1-2）におけるウォウト・ヴェグホルストの苛立ちを十分に理解している。このフォワードは途中交代を命じられ、ドン・アンジェロ・コナドゥが代わってピッチに入った。ヴェグホルストは同点ゴールを決めたものの、ホームでの勝利には至らなかった。

交代時、ヴェグホルストはピッチを離れなければならないことに明らかに苛立っていた。サイドラインに到着した際、彼は暫定監督のオスカル・ガルシアとの握手を拒否した。

試合終了後、ESPNの記者クリスティアン・ウィラートがウェグホルストにインタビューを試みたが、オランダ代表の彼はこれを拒否した。一方、スティーブン・ベルグヒウスはインタビューに応じ、ヨハン・クライフ・アレナでの後半、トウェンテの方が優勢だったことを挙げ、アヤックスは十分なプレーができなかったと強調した。

レネ・ファン・デル・ハイプは月曜日の『KieftJansenEgmondGijp』で、ウェグホルトについてなどについて語っている。 「スターリングがボールに触れなくなったとか、ウォウトが少し混乱しているとか、毎回そう言ってもいいが、もうみんな知っていることだ。私はもう驚かない。ウィムがかつて言ったように、あの子はちょっとおかしいんだ。ただぼんやりと眺めているだけだ。彼が何をしていても、私はまったく構わない。」

「ウェグホルストが怒っていた理由は理解できる」とキーフトはアヤックスのストライカーを擁護する。「誰と交代させられるんだ？3シーズンで4ゴールしか決めていないユース選手と。ドルベルグはベンチにいる。それで、なぜ5分間だけ出場させるんだ？それとも30分間出場させるつもりか？だから、彼の気持ちはよく分かるよ。」

33歳のヴェグホルストは、アヤックスと今年6月30日までの契約を結んでいる。このベテラン選手は今シーズン限りでアムステルダムを去る見通しで、キャリアの晩年における次のステップとしてFCトゥエンテが候補に挙がっている。

先週の土曜日までの時点で、ヴェグホルストはアヤックスでの出場試合数が59試合となった。その間、19得点を挙げ、アシストは計4回を記録している。