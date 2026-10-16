キブ、インテル崩壊の責任を認める: ラウタロに関する新たな衝撃

インテル・ミラノのクリスティアン・キヴ監督は、先週火曜日に行われたクラブ・ブルージュ戦での敗戦について、全責任は自身にあると表明。同時に、来る11月の代表ウィーク終了まで、ラウタロ・マルティネスが欠場することを明らかにした。

インテルはUEFAチャンピオンズリーグで、ホームでクラブ・ブルージュに3-4というまさかの敗戦を味わった。「ネラッズーリ」は明日土曜日、ボローニャとのアウェーゲームでセリエAに戻るが、ヨーロッパでのつまずきは依然として報道陣の話題の中心となっている。

「フットボール・イタリア」は、キヴ監督の次のような発言を伝えている。「チャンピオンズリーグとは異なる大会であり、我々はわずか4日後に試合を行う。チームには回復のための2日間が与えられ、今日は全員で良いトレーニングを行った。試合後、ラウタロが抱える問題が判明し、彼は出場できない」

さらに監督は、ヨーロッパでの敗戦の経緯について語った。「我々は自らの責任を受け入れている。ブルージュ戦の最後の30分、何かが正しく機能しなかった。しかし、1-2とリードされるまでの試合開始からの1時間、我々が良くできていたことを見落としてはならない」

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分析を続けて、こう語った。「我々は多くのチャンスを作り出し、正しいメンタリティで後半に入り、決定的な2度のチャンスを生み出した。だが2失点目の後、すべてが崩れた。1試合の中に2つの試合があったかのように分析しなければならない。できるだけ早く反応を示し、新たなエネルギーを見つける必要がある。自分たちを哀れんではならない。むしろ力強く応える必要がある」

インテルはセリエAの6試合で8失点、さらにチャンピオンズリーグの2試合で6失点を記録しており、守備の堅さをどう取り戻すのかという疑問が投げかけられた。これに対しキヴ監督は「それは私から始めなければならない。第一の責任者は私だ」と答えた。

続けて、こう述べた。「我々は共通のメンタリティを築き、責任を引き受ける必要がある。これは素晴らしい選手たちの集団だ。必要なのは、団結を見つけ出し、逆境に打ちのめされることなく試合のさまざまな局面と再びつながることだけだ。たとえ痛みを伴う結果であっても、期待が高かったがゆえに、クラブ・ブルージュ戦の敗戦をドラマに変えてはならない」

試合の展開についてはこう付け加えた。「我々が手にできた勝利だった。相手に最大限の敬意を払って、そう言いたい。彼らはよく組織されており、我々が精神的に後退したときに問題を引き起こしてきた。我々は自信を失い、散漫になった。組織を保つのではなく、感情的に振る舞ってしまった」

ラウタロ・マルティネスはクラブ・ブルージュ戦で2ゴールを決めていたが、試合中に負傷し、約1か月間ピッチを離れることになる。これはつまり、注目のミラノ・ダービーを欠場することを意味する。これについてキヴ監督は、次のようにコメントした。「私は医者ではない。これが回復に要する期間だと聞いている。彼の復帰は代表ウィーク後になると話している。我々は、ラウタロがいようといまいと、常にやっていることをシンプルに続ける必要がある。全員がリーダーシップを示し、より大きな野心の達成を目指す我々を助けなければならない」

なお、インテルは勝ち点16でセリエA首位に立っており、2位ラツィオとは得失点差のみで上回っている。