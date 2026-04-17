「キッチン・チャンピオン・ディビジョン」試合レポート：ADOデン・ハーグが精彩を欠くRKCワールウェイクを圧倒

金曜夜、ADOデン・ハーグはRKCワールウェイクに5－1で大勝。試合前、退団するミヒール・クラマーが称えられた。SCカンブールはドゥーテンヘムで敗れ、ヴィテッセは引き分けたため、ケウケン・カンピオン・ディヴィジ第4ステージの優勝は still undecided。

ADOデン・ハーグ 5-1 RKCワールウェイク

開始12分、ブライアン・フィアベマのファーサイドゴールで1-0と先制。その後も勢いを落とさず、後半には5-0に。RKCはティム・ファン・デル・レイの1点を返しただけだった。

デ・フラーフスハップ 3-1 SCカンブール

すでに昇格を決めていたSCカンブールは、ヨルト・ファン・デル・サンデのヘディングで先制。しかし10分後、ナタン・カニンダのカウンターが決まり同点に。 前半終了間際にはレヴィ・ショッペマがGKをかわし、難しい角度から逆転弾。後半、ピッチに入ってわずか16秒でヨラン・ハーデマンが3－1とした。

アルメレ・シティFC - FCドルトレヒト 4-1

先発復帰のフェルディ・ドルイフが遠距離グラウンダーで先制。 直後、マルリー・ドースが追加点で2-0。前半終了間際にロビン・ファン・アステンが1点を返したが、後半にドルイフとジェイミー・ジェイコブスがそれぞれ得点し4-1とした。

ヴィテッセ－MVVマーストリヒト 0-0

首位決定のチャンスだったヴィテッセはMVVに勝利できず、ホームで圧倒しながらも得点を挙げられず0-0の引き分け。これにより首位から3位に後退した。

ウィレムII 3-0 ヨングAZ

開始10分、デヴィン・ヘーンのヘディングで1-0。その3分後、ジーガート・バールトマンスが2-0とした。 長期離脱から復帰したフィン・スタムが後半、鮮やかなターンから追加点を奪った。

ローダJCケルクラーデ 2-2 FCエメン

17分、左SBコーエン・ヤンセンのシュートがネットを揺らし先制。前半終了間際にはジョシュア・ニスベットが追加点で2-0とした。

後半早々、ロマーノ・ポステマが1点を返し、さらに10人となったエメンが同点に追いついた。

ヘルモンド・スポーツ 2-0 VVVフェンロー

アウェイのVVVフェンローは内容面で優位に立ったが得点を奪えず、終盤に逆転を許した。 途中出場のラビノット・バジャミが先制し、直後にノア・マカンザが追加点。低迷するヘルモンドに久々の白星。

PSV二軍 0-1 Ajax二軍

デ・ヘルドガングでの前半は低調だった。しかし試合開始からほぼ1時間経過した頃、ドン・オニールがゴール隅にシュートを決め、ヨング・アヤックスが先制。この1点でアムステルダムの若手チームが勝利し、ヨング・PSVは後半30分間追いつけなかった。

ヨングFCユトレヒトはFCアイントホーフェンを3-0で下した。

契約延長を発表したポルトフリート監督率いるFCエINDHOVENは、ユトレヒトで苦戦。開始早々PKを献上し、エル・アルギウイに先制された。直後、デン・ボッゲンデに追加点。 後半開始直後、再びデン・ボッゲンデが3-0とし、ユトレヒトが楽勝。アイントホーフェンはロスタイムにブライソンが退場。

TOP Oss 4-2 FC Den Bosch

9分、ブライアン・ファン・ホーヴェのファウルで得たPKをケヴィン・モンジアロが決め、FCデン・ボスが先制。後半開始早々、スタン・マースが追加点。しかし2分後、モーレズモ・ヒノケが1点を返してTOPオスの希望をつなぐ。後半半ば、マート・レマンスが至近距離から決め、1点差に詰め寄った。 終盤には場外から花火が投げ込まれ一時中断。再開後、前半にPKを献上したファン・ホーヴェが3-2とし、途中出場のマリアーニが終了間際に4-2と試合を決定づけた。