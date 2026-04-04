キックオフ直前にペレスがPSVに激怒：「ちょっと待って……これって普通じゃないだろ！？」

PSV対FCユトレヒトの優勝決定戦となる可能性のある試合のキックオフ直前、ケネス・ペレスはフィリップス・スタジアムの雰囲気に対して明らかに怒りを露わにした。スピーカーから大音量のハウスミュージックが鳴り響くのを耳にして、このアナリストは信じられないという様子で、激しく批判した。「この音楽、まじで異常だよ。いや、マジで」と、ESPNのアナリストは語った。

PSVは、VriendenLoterijエールディヴィジの優勝決定戦となる可能性のあるこの一戦に向けて、盛大な演出を繰り広げた。15時からフィリップス・スタジアムの門が開かれ、Eindhoven’s Finest、Kruzo、DJ Bolluuh、LARSによるライブ音楽をフィーチャーした豪華なオープニングショーが行われた。さらに、サポーターには旗が配られ、キックオフに向けてチームをさらに盛り上げるよう呼びかけられた。

このショーはペレスには全く受け入れられなかった。デンマーク人である彼によれば、PSVは試合に向けた盛り上げに完全にやりすぎているという。「ちょっとまともにしてくれよ。これはハウスパーティーなんかじゃない、サッカーの試合なんだぞ。」

ペレスの苛立ちは、ピーター・ボス監督へのインタビューがほとんど聞き取れないことでさらに強まった。大音量の音楽のせいで、レポーターのミラン・ファン・ドンゲンは質問をほとんど伝えられない。「ピーター・ボスには、俺の声が全く聞こえてないんだ」と、ピッチからは明らかに苛立った声が聞こえてくる。

ペレスもそれに同調し、状況が完全に制御不能になっていると示唆した。「年齢のせいかもしれないけど、マジで…ちょっとまともにしてよ、おい。」司会のファン・ドンゲンは、最近訪れたテルスターでの様子と比較し、そちらにはふさわしい雰囲気があったと語った。「あそこは心地よい静かな音楽で、本当に素晴らしかった。」

一方、ボス監督は、PSVが優勝を確定させることができるこの試合に集中しようと努めている。監督は先発メンバーとして、リカルド・ペピではなくグース・ティルをフォワードに起用した。これにより、PSVが今シーズンすでに成功を収めてきた布陣を維持することになる。

試合前のインタビューで、ボズ監督はその選択の理由を説明した。「我々は、今シーズン、どの布陣で最高のサッカーを見せ、最も成功を収めたかを検討している」。監督によれば、特定の選手同士は単に相性が良いという。「あの2人は単に息がぴったり合っている。とはいえ、事前にそれを知っていたわけではないが」。

ボズ監督は、ペピを巡る状況など、チーム内に難しい問題が存在することも認めている。このアメリカ人選手は移籍が破談となり、現在はベンチスタートとなっている。「彼と話し、事情を説明している。それ以上はできない」とボズ監督は語り、このストライカーにとって今が困難な時期であることを強調した。

最後に、ボズ監督はPSVの最近の不振についても冷静な姿勢を崩さない。PSVは彼の指揮下で初めてリーグ戦2連敗を喫した。「リーグ戦は34試合ある。そのうち数試合負けることもある、それは当然のことだ。」