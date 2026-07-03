キエーヴォ・ヴェローナ、初の補強が正式決定。

ACキエーヴォ・ヴェローナは、1999年生まれのDFマッテオ・サルヴィを獲得しました。昨季トレヴィーゾで5得点を挙げ、セリエDグループC優勝チームの守備の要として活躍したセンターバックです。

196cmの身長を生かし、フィジカル、ポジショニング、プロ経験で攻守に存在感を示す。

エンポリ、ピサ、SPALのユースを経て、アタランタのプリマヴェーラでプレーした。

その後、ポンテデラ、ピストイェーゼ、ユニオン・クロディエンセ、グロッセートでセリエC通算63試合に出場した。