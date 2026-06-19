キエーヴォ・ヴェローナ、ペリシエが新クラブマネージャーに就任

セルジオ・ペリッシエがキエーヴォ・ヴェローナのクラブマネージャーに就任。セリエDの同クラブは、スポーツディレクターのマッテアッシの指名を受け、来季準備を進めている。公式発表は以下の通り：





「A.C.キエーヴォ・ヴェローナは、クラブを常に特徴づけてきた継続性とアイデンティティを掲げ、成長の道を歩み続けています。





ピッチ内外でカリスマリーダーであり、ジャッロブルー（黄と青）の歴史的象徴でもあるセルジオ・ペリシエがクラブマネージャーに就任。経験と専門知識を生かし、名誉会長も務めます。





新役職では、クラブとスポーツ部門、トップチームの橋渡しとなり、各部門の連携を調整。公式行事でクラブを代表し、スポーツ・企業関係の発展を支援します。 選手、スタッフ、サポーターにとって頼れる存在として、クラブの各部門を結びつけ、一体感を高め、キエーヴォ・ヴェローナの本質を体現する価値観を日々発信していく。





黄と青のユニフォームで500試合以上に出場し139得点を挙げ、一時代を象徴する存在となった。 特に欧州大会でのレフスキ・ソフィア、レッドスター・ベオグラードとの試合はクラブ史に残る名場面でした。





現役引退後もクラブへの愛を示し続け、再生と新たなプロジェクト構築に大きく貢献した。





クラブはこの新任命により、歴史を象徴する人物との絆をさらに強め、彼の情熱、専門知識、リーダーシップがキエーヴォ・ヴェローナの現在と未来に不可欠だと確信しています。











