キエフトは、オランダ代表選手を取り巻くブームが完全に逆転するのを目の当たりにした。

ウィム・キーフト氏は、土曜日にワールドカップでスウェーデンと対戦するオランダ代表でドニエル・マレンが先発すると予想する。『デ・テレグラーフ』紙の代表担当記者は、ロナルド・クーマン監督が選んだメンバーに真のライバルがいないことも理由だと語る。

「マレンはストライカーの座をすぐに危惧する必要はない。メンフィス・デパイ、ブライアン・ブロッベイ、ウォウト・ウェグホルストといった強力なライバルがいないからだ」とキーフトは語る。

元オランダ代表FWは、マレンの現状を「滑稽であり、同時に悲しい」と語る。 「マレンはイタリアから絶好調で戻った。ローマで4ヶ月足らず14得点を挙げ、コマン監督は彼を無視できなかった。スタメン入りし、デパイの後継者と見なされた。しかし3試合で数回の決定機を逃しただけで、容赦なくベンチに追いやられた。」

キエフトは「フォワードは自信がすべてだ。自信があれば目をつぶっても決まるが、なくなれば外す。疑念が生まれると、狭いスペースでの小さなチャンスも生かせない」と語る。

コラムニストは「パニックになる必要はない。マレンがすべきは耐え忍び、いつも通りプレーしてチャンスを待つこと。代表監督が信頼を寄せ続ける限り、その瞬間は訪れる」と結んでいる。

スウェーデン戦を前にして、クーマン監督が大きな変更を加えるつもりはないとキーフトは理解している。「デパイとブロッベイは対日本戦で20分間途中出場したが、チームの状態は良くなかった。交代策も成功しなかった」

途中出場した2人はほとんど成果を上げられなかったが、キエフトは彼らを責められないと言う。「デパイを数分間のプレーだけで評価するのは安易だ。彼は中盤で守備に追われ、数的に不利な1対1を強いられていた」。