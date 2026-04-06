ウィム・キーフトは先週末、アトレティコ・マドリード対FCバルセロナ（1-2）のビッグマッチを堪能した。ハーレム出身のこのアナリストは、このスペインの激戦を観戦した後、自身は出場せずにPSVと共に日曜日にリーグ優勝を決めたイスマエル・サイバリに対する期待を少し抑えている。

キフトは月曜日のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、ラミネ・ヤマルについて熱狂的なほど絶賛した。彼は、最終的にレッドカードで退場となった左サイドバックのニコラス・ゴンサレスを相手に、このウイングが素晴らしいプレーを見せたのを目撃した。

「あのヤマルは本当に信じられないほどだった」とキフトは歓喜する。 「アトレティコのあの左サイドバックは知らなかった。たぶん俺の知識不足だろう。彼はディエゴ・シメオネの采配でヤマルと対峙していた。シメオネはたぶん、彼に密着するように指示したんだろう。でもヤマルは何度か彼を抜いて、足の間をすり抜けていった。そして彼を軽々と飛び越えた。結局、あのサイドバックはレッドカードをもらった。完全に翻弄されていたよ。」

「あれを見れば、それがトップレベルだ。アトレティコにはあのストライカー、アルバレスもいる。そしてグリーズマン。もちろん、あの素晴らしい選手たちを擁するバルセロナもね」とキーフトは語り、話題をサイバリに移した。「彼は多くの資質を備えた良い選手だ。だが、アトレティコで実力を発揮するには、相当な実力者でなければならない。」

「あのペースは速い。それはまた別のレベルだ。そしてもちろん、サイバリがそこにふさわしいかどうかが問題だ」と、元フォワードはPSVのプレイメーカーが欧州のトップレベルへ飛躍できるかどうか、まだ見守らなければならないと語った。

モハメド・イハッタレンは日曜日の『グートモルゲン・エールディヴィジ』でサイバリを絶賛した。「彼をバイエルン・ミュンヘンで見てみたい、100パーセントそう思う。彼にはその資質がある」と、フォルトゥナ・シッタールのMFは語った。