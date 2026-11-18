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ユヴェントスの元DFで、現在は幹部を務めるジョルジョ・キエッリーニが、今のクラブやイタリアサッカーとプレミアリーグの違い、選手時代のユヴェントスについて語った。話題はコンテ、アッレグリ、クリスティアーノ・ロナウドにも及んだ。

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ジョルジョ・キエッリーニは現在、ユヴェントスのChief Club Affairs Officerを務める。ポッドキャスト『Business of Sport』で、こう語った。「ボーンマスが、失礼を承知で言えば、今ではユヴェントスよりはるかに多くの金を使えることを考えてみてほしい。10年前にそう聞かされていたら、誰もが笑っていただろう……」。以下は『Tuttosport』が伝えた発言。

プレミアリーグとの差

「5年後にどうなっているか興味がある。プレミアリーグと競争できるのは他国のリーグではなく、個々のクラブだ。バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー、バルセロナが挙げられる」

若手と監督

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「才能の育成に投資していない。イタリアはDFと偉大な才能を生み出してきた土地だが、今は真のDFも偉大な才能もいない。優れた監督はいるが、下からの育成もしっかり行う必要がある。プレミアリーグでも優勝したイタリア人監督は何人もいる。カルロ・アンチェロッティ、アントニオ・コンテ、ロベルト・マンチーニだ」

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EURO 2021決勝

「あの試合には、私のほかにもボヌッチのような選手が出場していた。『落ち着け、落ち着け、落ち着け』と言うことがどれほど重要か分かっていたし、監督も間違いなく分かっていた。前半終了時に私たちが伝えたのはそれだ。イングランドにかかるプレッシャーが非常に大きいことは知っていたし、今もそうだ。イングランド代表はメディアやファンから常に強いプレッシャーを受けている。特にホームではそうだ。それが自分たちにとって有利だと分かっていたし、その利点を生かした」

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現在のユヴェントスとアニェッリ家

「今の経営陣は、クラブができるだけ早く戻ってくる助けになると思う。アニェッリ家は勝利を重ね続けるための保証だ。100年にわたってクラブを所有してきた一族の存在は、ファン、選手、クラブにとって保証になる。ユヴェントスは100年以上、同じ一族に属しているという点で唯一無二だ。これは強調し、守っていくべき特徴だ。ユヴェントスは再び勝つ。私たちは皆、そこで一緒に祝うことになる」

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キエッリーニとユヴェントス

「忠誠心の問題ではない。家族の一員だと感じられるかどうかだ。私はユヴェントスで対外関係を担当している。役職はChief Club Affairs Officerだ。リーグ、連盟、European Football Clubs、UEFA、FIFAとの関係を担当するほか、ユヴェントスのクラブ運営における教育とイノベーションの一部にも携わっている」

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コンテとアッレグリ

「私のキャリアにおける2人の監督はコンテとアッレグリだ。まったく異なるリーダーだが、どちらも偉大なリーダーだった。リーダーシップも個性も非常に強い2人で、それぞれ異なる形で発揮していた。コンテとはピッチ内外で非常に良い関係を築き、互いの特徴が完璧にかみ合っていた。ただ、私たちは4バックでも3バックでもプレーした。さまざまなやり方でプレーできたはずだ。違いを生むのは選手の質だ。戦術は、手元にいるチームに合わせて仕立てる服のように、作り上げ、形を整えることができる」

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チャンピオンズリーグの決勝

「2017年は自分たちの力に大きな自信を持って決勝に臨んだ。傲慢だったわけではない。3年間で2度目の決勝で、大会を通じて非常に良い戦いができていた。2年前より強くなっていた。特に決勝にたどり着くために必要な精神面でそうだった。大学を卒業した時期には、準々決勝でバルセロナと2度対戦し、1ゴールを決めた。おそらく私のキャリアで最高の1週間だった」

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クリスティアーノ・ロナウド

「クリスティアーノ・ロナウドのキャプテンを務められたのは、とても素晴らしいことだった。最高の選手であり、最高の得点者を迎えるのは、いつだって良いことだ。練習量が他の選手より多かったわけではないが、他の選手より厳しく練習していた。困難が増すと、彼は自分のレベルを引き上げた。いつもそうだった。別格の選手で、唯一無二の存在だった。最も重要な試合では必ず準備ができていて、違いを生んだ。ピッチ上のリーダーでもあった。多くを語る必要はなく、わずかな言葉で十分だった。とても礼儀正しく、しっかり練習し、私たちが必要とするときには必ず応えてくれた」