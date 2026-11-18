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ユヴェントスの元DFで、現在は同クラブの幹部を務めるジョルジョ・キエッリーニが、今のユーヴェやイタリアサッカーとプレミアリーグの違いについて語った。さらに、選手として過ごしたユーヴェ時代を振り返り、コンテ、アッレグリ、クリスティアーノ・ロナウドにも言及した。

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ジョルジョ・キエッリーニは現在、ユヴェントスのChief Club Affairs Officerを務める。ポッドキャスト『Business of Sport』に出演し、こう語った。「敬意を払った上で言うが、今のボーンマスがユヴェントスよりはるかに多くの資金を使えることを考えてほしい。10年前にそう言われていたら、誰もがその考えを笑っていただろう……」。以下、『Tuttosport』が伝えた発言を紹介する。

プレミアリーグとの違い

「5年後にどうなっているのか興味がある。プレミアリーグと競えるのはリーグではなく、個々のチームだけだ。バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー、バルセロナが挙げられる」

若手と監督

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「才能の育成に投資していないからだ。イタリアは優れたDFと大きな才能を生み出してきた国だが、今は真のDFも大きな才能もいない。優れた監督はいるが、育成年代からの適切な育成も必要だ。カルロ・アンチェロッティ、アントニオ・コンテ、ロベルト・マンチーニなど、プレミアリーグでも優勝したイタリア人監督は多い」

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EURO 2021決勝

「あの試合には、私のほかにもボヌッチのような選手が出場していた。『落ち着け、落ち着け、落ち着け』と言うことの大切さを分かっていたし、監督も間違いなく分かっていた。前半が終わったときに、私たちが伝えたのはそれだ。イングランドにかかる重圧が非常に大きいことは知っていたし、今もそうだ。イングランド代表は常にメディアやファンから強いプレッシャーを受けている。特にホームではね。それが自分たちの強みになると分かっていたし、それを生かした」

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今のユーヴェとアニェッリ家

「今の経営陣なら、クラブができるだけ早く戻る助けになると思う。アニェッリ家は、勝利を重ね続けるための保証だ。100年にわたりクラブを所有してきた一族の存在は、ファン、選手、クラブにとっての保証になる。ユヴェントスは100年以上、同じ一族が所有しているからこそ特別なんだ。それは強調し、守っていかなければならない特徴だ。ユヴェントスは再び勝つ。私たちは皆、一緒にその勝利を祝うだろう」

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キエッリーニとユヴェントス

「忠誠心の問題ではない。家族の一員だと感じられるかどうかだ。私はユヴェントスで対外的な関係を担当している。役職はChief Club Affairs Officerだ。リーグ、連盟、European Football Clubs、UEFA、FIFAとの関係に加え、ユヴェントスのクラブ運営における教育とイノベーションの一部も担当している」

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コンテとアッレグリ

「私のキャリアにおける2人の監督は、コンテとアッレグリだ。まったく異なるリーダーだが、どちらも偉大なリーダーだった。2人は異なる監督で、ともに並外れた統率力と個性を持ち、それぞれ違う形で発揮していた。コンテとはピッチ内外で非常に良い理解を築けたし、互いの特徴が完璧にかみ合っていた。ただ、私たちは4バックでも3バックでもプレーした。さまざまなやり方でプレーできたはずだ。違いを生むのは選手の質だ。戦術は、手元にいるチームに合わせて、オーダーメードの服のように作り、形を整えられるものだ」

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チャンピオンズリーグの決勝

「2017年は自分たちの力に大きな自信を持って決勝に臨んだ。傲慢だったわけではない。3年間で2度目の決勝で、それまで素晴らしい大会を戦っていた。2年前より強くなっていた。特に決勝に進むために必要な精神面で成長していた。私が大学を卒業した時期には、準々決勝でバルセロナと2度対戦し、1ゴールを決めた。おそらく、あれは私のキャリアで最高の1週間だった」

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クリスティアーノ・ロナウド

「クリスティアーノ・ロナウドのキャプテンを務められたのは、とても素晴らしいことだった。最高の選手であり、最高の得点者を迎えるのは、いつだって喜ばしいことだ。練習量がほかの選手より多かったわけではないが、誰よりも厳しく練習していた。困難が増すと、自分のレベルを引き上げた。いつもそうだった。別格の、唯一無二の選手だった。最も重要な試合では常に準備ができていて、違いを生んだ。ピッチ上のリーダーでもあった。多くを語る必要はなかった。わずかな言葉で十分だった。周囲への敬意を忘れず、しっかり練習し、私たちが彼を必要とするときには、必ず応えてくれた」