キヴ監督「ダービーでの敗戦？　立ち直ることが大事だ。落ち込んではいけない」

指揮官、インテルのクリスティアン・キヴは、パルマで開催された第48回スポーツ・チヴィルタ賞の授賞式で表彰を受け、言葉を述べた。

「チームに何ができるか？ インテルはもっと良くなれる」

レージョ劇場のステージでインタビューを受けたインテルの指揮官は、さらにこう語った。「敗れたダービーについて？ 戦わなければならない試合だ。シーズンは長く、浮き沈みが必ずある。多くの努力、忍耐、犠牲が必要だし、立ち直り方や団結すること、同じ目標を持つことを知る文化も必要だ。

そして、その目標を達成するために全力を尽くす。つまずくことはあっても、どう対応するかが重要だと分かっている。うまくいっているときに浮かれないのと同じように、うまくいかないときも落ち込まない。重要なシーズンにしたいからこそ、成功に導くために必要な競争力を保てるよう、あらゆる努力を続ける」

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パルマでの過去を振り返っては、こう語った。「私は意欲を持ってやって来た。パルマが寄せてくれた信頼への感謝と、目標に対する責任感もあった。努力、結束、謙虚さによって、うまくいった。パルマに戻ってくると、純粋に感情が込み上げる。認めざるを得ない。私は自分のすべてを捧げようとした。パルマという街、そしてこのチームには、大きな舞台がふさわしい」