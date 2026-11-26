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インテルのクリスティアン・キヴ監督は、サン・シーロでVfBシュトゥットガルトに2-0で勝利した後、チームの守備の規律と精神的な強さを称賛した。インテルはペタル・スチッチのPKとラウタロ・マルティネスの終盤のゴールで勝ち点3を獲得し、チャンピオンズリーグの順位を上げた。

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インテル、サン・シーロで守備の粘りを発揮

インテルは水曜日、重圧のかかる欧州の一戦を乗り切り、 シュトゥットガルトに勝利 して、国内での最近の苦戦による痛手を和らげた。2点のリードを失った アタランタとの波乱の4-4の引き分け を経て、インテルはリーグフェーズの順位でドイツの相手を上回るため、決定力を発揮する必要があった。相手のハンドによって得たPKをペタル・スチッチが決めて先制すると、途中出場のラウタロ・マルティネスが勝利を確かなものにした。

流れるようなプレーが常にできたわけではないが、手ごわいシュトゥットガルトを相手に粘り強く結果をつかんだことは、チームが最近の守備のほころびから学んだことを示している。キヴ監督は『スカイ・スポルト・イタリア』に「我々は精神力、組織力、強度を頼りにした。チャンピオンズリーグの試合は簡単ではなく、最初から最後まで支配することはできないと受け入れた」と説明した。また、チームには忍耐が必要だったと認め、「時には試合に踏みとどまり、相手のミスを最大限に生かそうとする必要がある。同時に、可能なときには自分たちから積極的に仕掛けなければならない。試合の各局面は重要で、それを読み取る必要がある」と付け加えた。

キヴ監督、戦術面の調整を擁護

勝利を収めた一方で、インテルが試合の一部の時間帯に強度を落とす傾向については疑問が残る。キヴ監督は、シュトゥットガルトが序盤に攻め込んできた際、チームには耐える準備ができていたと指摘した。立ち上がりの猛攻をしのいでから徐々に試合に入り込めたと考えており、敵陣深くでより決定力を発揮していれば、前半終了時点でリードすることもできたと述べた。

「最初の20分間、相手の強度にのみ込まれなかったのは良かった。少し深い位置で守る必要があると受け入れながらも、勢いを保ち、ボールを持つ相手にプレスをかけた。相手がサイドから脅威を与えてくることは分かっていたので、クロスにうまく対応できた」とキヴ監督は語った。

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アタランタ戦からの立て直しを分析

試合前には、直近のアタランタ戦での4-4の引き分けが重くのしかかっていた。それでもキヴ監督は、ベルガモで終盤に崩れたからといって、アプローチを全面的に変える必要はないと強調した。代わりに力を注いだのは、精神面の細かな調整だった。結果や内容が完璧でないときでもチームの結束を保てるよう、監督は一試合ごとに適切な意欲を与えなければならないと訴えた。

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「物事がうまくいっているときも、そうでないときも、常に手を打つ必要がある。我々はあの試合を明確に分析した。75～80分ほどは良いプレーができていたからだ。最後の10分間に足りないものはあったが、だからといって、あの夜にできた良いことをすべて捨て去るわけではない」とキヴ監督は話した。

結束が支えた欧州での巻き返し

今回の勝利で、インテルはチャンピオンズリーグで3連勝。レアル・マドリーとクラブ・ブルッヘに連敗して始まった大会で、チームを取り巻く空気は一変した。集中力が時折落ちることへの疑問が残るなかでも、キヴ監督はチームの結束を欠くことは許されないと明言した。

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「監督の仕事は、毎試合、適切な意欲を伝えることだ。同じ水準を保つのはいつも簡単ではないし、うまくできるときもあれば、そうでないときもある。だが大切なのは、チームが結束を保ち、誰もほかの誰かを責め始めないことだ。我々は常に完璧ではいられない。しかし、正しい姿勢と精神力だけは決して欠いてはならない。今夜はそれが見られたし、勝利を持ち帰れたのは偶然ではない」と締めくくった。