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元エヴァートンのリチャード・ダンはGOALに対し、キアナン・デューズバリー＝ホールは今回のイングランド代表落選に落胆していいと語った。チェルシーでの「奇妙な」時期を乗り越えた28歳のMFは、プレミアリーグと代表の両方で通用する実力を示しており、今季はエヴァートンで活躍している。

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イースト・ミッドランズからマージーサイドへ

デューズバリー＝ホールは2025年夏にマージーサイドへの移籍を果たした。 移籍金は2900万ポンド（3800万ドル）とされる 。レスターでトップチームデビューを果たした後、成長がやや停滞していただけに、当時は何を期待すべきか分からない人も多かった。

だが、エヴァートンでの初年度には8ゴールを記録。デイヴィッド・モイーズ監督の中盤に尽きることのないエネルギーももたらした。その持ち味は2026-27シーズンも存分に発揮されている。

デューズバリー＝ホールがエヴァートンにもたらすもの

デューズバリー＝ホールはボールを運ぶ力でエヴァートンの攻撃を前進させることが多い。一方、ボールを奪い返すことや、適切なタイミングと強さのパスで味方を見つけることにも優れている。

エヴァートンの中心選手となったことで、 代表初招集を受けるべきだと訴える声 もすぐに上がった。トーマス・トゥヘル監督も、ノッティンガム出身の同選手の活躍を十分に把握しているはずだ。

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しかし、クロアチア、スペインとの UEFAネーションズリーグに臨むイングランド代表 に、彼の名前はなかった。クラブで同僚のジェームズ・ガーナーを含む、ほかの中盤の選手が選ばれた。

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トゥヘル監督はエヴァートンMFを選ばず

デューズバリー＝ホールは選出に値したか、落選に不満を抱くべきかと問われた元エヴァートンDFのダンは、IrishBetting.ieとの提携による取材でGOALにこう語った。「調子を考えれば、そう思う。彼はエヴァートンで最も活躍している選手の一人だ」

「エヴァートンは明らかに好調で、プレミアリーグの6位か7位につけている。彼はその原動力だ。落胆していいと思うが、選手それぞれの立場や現在の状況について、現実的に考える必要もある」

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「イングランドには、1億ポンド級の選手が10人ほどいるかもしれないほど、中盤の選択肢が豊富だ。彼らは本当に傑出している。デューズバリー＝ホールがそうした選手と同列に語られ、イングランド代表の中盤の候補として名前が挙がっていること自体が、今季の彼の活躍を物語っている」

スタンフォード・ブリッジで過ごした苦難の時期

デューズバリー＝ホールは比較的短い間に大きく前進した。 2024年に3000万ポンド（3900万ドル）でチェルシーに加入 したものの、スタンフォード・ブリッジで過ごした唯一のシーズンでは、出場機会が限られていたからだ。

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優勝したカンファレンスリーグでは継続的に出場し、FIFAクラブワールドカップ制覇にも貢献した。しかし、プレミアリーグでの出場時間を確保するのに苦しみ、主力になるには別の場所で再出発する必要があると分かっていた。

過去について問われるとともに、 ロンドン西部での激しいポジション争い によって、あの移籍が以前から少し奇妙に感じられたこと、そして今後の可能性について尋ねられた元アイルランド代表CBのダンは、こう続けた。「チェルシーへの移籍は、ほとんどの選手にとって奇妙で難しいものだと思う。理想どおりに進むことはない。チェルシーに行けば、常に別のことが起きる。数カ月ごとに新しい選手がやって来るから、難しいんだ」

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「それに、レスターからチェルシーのようなビッグクラブに行くこと自体も難しい。レスターからエヴァートンに行く方が、チェルシーほど期待が高くない分、現実的だと思う」

「彼は今、成長の途上にあり、さらに良くなっていることを示している。周囲は『彼にはチェルシーでプレーするだけの実力がある。イングランド代表でプレーするだけの実力もある。それをエヴァートンで証明した』と言っている。私としては、イングランドが彼を必要としないなら、アイルランドで喜んで迎えたいね！」

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デューズバリー＝ホールがアイルランド代表でプレーできる理由

デューズバリー＝ホールには家族のルーツを通じてアイルランド代表としてプレーする資格があり、同代表も彼の状況を注視しているかもしれない。イングランドから声がかからなければ、別の選択肢を検討する可能性が高い。

ただ、それはまた別の日の話だ。今はクラブでの戦いに全力を注いでおり、11月23日には敵地でブレントフォードとの試合に臨む。モイーズ監督率いるエヴァートンは現在、プレミアリーグで6位につけている。