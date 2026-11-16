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ギリシャは月曜日、ホームでセルビアに1-0で勝利した。オランダに0-7で大敗してから3日後のことだ。2004年の欧州王者はこれでグループBを勝ち点11の3位で終え、ネーションズリーグ準々決勝進出には届かなかった。首位のドイツと2位のオランダは勝ち進んだ。

前半30分過ぎ、ラザロス・ロタがジョルジェ・ペトロヴィッチの前に現れたが、ペトロヴィッチはゴールを許さなかった。その直後にも見事なセーブでクリストス・ツォリスの得点を阻んだ。

ギリシャが試合を支配し、ボール保持率でも大きく上回ったが、ゴールは生まれなかった。ヴォロスのパンテッサリコ・スタジアムで前半終了の笛が鳴った時点で、スコアは0-0だった。

後半もギリシャはゴールに迫り、とりわけツォリスが精力的に動いた。コンスタンティノス・カレツァスは好機を生かせず、ペトロヴィッチにセーブを許した。

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セルビアは押し込まれながらも持ちこたえ、65分にはドゥシャン・タディッチを投入。疲れの見えたアレクサンダル・ミトロヴィッチがピッチを退いた。

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残り20分でギリシャが先制した。ヴァンゲリス・パヴリディスのパスを受けたゲオルギオス・マスラスが冷静に決め、ギリシャのファンを沸かせた。

終盤もギリシャが優勢だったが、1-0というスコアだけに緊張感は続いた。セルビアも反撃を試みたものの、終盤に追いついてネーションズリーグのグループステージで少なくとも勝ち点1を得るには至らなかった。アディショナルタイムにはセルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチのヘディングがクロスバーを叩いた。

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こうしてギリシャは勝利したものの、グループBの上位2チームには入れなかった。ドイツ戦での1-0の勝利、オランダ戦での2-0のリードからの2-2の引き分けという好結果の後だけに、残念な結末となった。