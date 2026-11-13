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オランダはヨハン・クライフ・アレナで攻撃の効率の高さを見せつけ、ギリシャを7-0で圧倒した。ティジャニ・ラインデルスが前半にハットトリックを達成し、シャビ・エルナンデス率いるチームはグループ2の首位に浮上した。

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オランダはヨハン・クライフ・アレナで圧倒的な力を見せつけ、UEFAネーションズリーグでギリシャを7-0で粉砕した。勝負は前半のうちに決していた。シャビ率いるチームはギリシャの守備組織のあらゆる構造的弱点を突き、前半終了までに5-0とリード。クリセンシオ・サマーフィルが早々に先制点を挙げてゴールラッシュの口火を切ったが、前半の主役はラインデルスだった。スペースを見つける戦術眼を発揮し、21分間で見事なハットトリックを達成した。

後半はリードを管理する展開となったが、オランダが完全に手を緩めることはなかった。ユリエン・ティンバーがこの日2点目を加えると、ギリシャが精神的に完全に崩れたところをドニエル・マレンが突き、圧勝を締めくくった。枠内シュート13本、成功したパス548本、ゴール期待値（xG）4.19という数字が、圧倒的な優位を物語る。ギリシャにとっては戦術的な弱点を露呈した一夜となり、オランダの猛攻に対して枠内シュートはわずか1本だった。

GK・DF

バルト・フェルブルッヘン：7/10

アムステルダムで最も出番の少なかった選手だ。ギリシャは敵陣のファイナルサードまでボールを運べず、フェルブルッヘンは事実上の観客。セーブを求められたのは1度だけだった。配球は正確で、相手が時折ボールをクリアした際には攻撃の組み立て直しを助けた。

デンゼル・ダンフリース：9/10

右サイドを休みなく駆け上がった。33分にラインデルスのゴールをお膳立てし、62分にはマレンの7点目をアシストして、計2アシストを記録。縦への推進力でコスタス・ツィミカスを押し込み、ギリシャが左サイドから脅威を生み出すのを許さなかった。

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ユリエン・ティンバー：9/10

DFとしては異例の得点力を披露した。40分と59分にゴールを決め、先を読む力を示した。2得点に加え、中盤へ進出することで数的優位を生み出し、オランダがボール保持を独占する一因となった。

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ヤン・パウル・ファン・ヘッケ：8/10

フィジカルで優位に立ち、空中戦でも安定していた。守備で土台となり、DFのチームメイトが前へ出ることを可能にした。何度もクリアを記録し、バンゲリス・パブリディスがピッチにいた65分間、ほとんど存在感を示せないようにした。

ミッキー・ファン・デ・フェン：8/10

持ち前の戻る速さが本格的に試される場面はなかったが、ポジショニングは完璧だった。最終ラインからボールを前進させる主役となり、しばしばボールを持って約18～27メートルを運び、ギリシャのプレスの第一線を突破した。

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MF

フレンキー・デ・ヨング：8/10

チームのリズムを刻んだ。主将として難なくテンポを支配し、パスの大半を成功させた。勝負が決したハーフタイムに交代するまで、その存在によって攻撃的MF陣は守備の隙を心配せずに力を発揮できた。

ヨエイ・フェールマン：8/10

優れた視野を見せた。12分にはラインデルスの1点目をアシスト。幅広いパスの選択肢を生かし、前進するダンフリースへ何度もサイドを変えて、ギリシャの4-4-2の陣形を横に広げた。

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タイアニ・ラインデルス：10/10

完璧なパフォーマンスだった。ギリシャを打ち崩す中心となり、12分、18分、33分に得点して、鮮やかなハットトリックを達成。ライン間での動きは相手に捕まえられず、シュートは寸分の狂いもなく正確だった。

FW

コーディ・ガクポ：7/10

自身は得点しなかったが、ラザロス・ロタとコンスタンティノス・マブロパノスの両者を引きつけ、ラインデルスとサマーフィルが突くスペースを生み出した。リヴァプール所属の選手による献身的なプレーだった。

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クリセンシオ・サマーフィル：8/10

6分の先制ゴールでこの夜のゴールラッシュを始めた。爆発的な加速と縦へのドリブルが試合の流れを決め、ギリシャの最終ラインを早々に後退させた。相手は最後まで立て直せなかった。

ドニエル・マレン：9/10

チャンスを生み出し続け、最後にはそのプレーにふさわしいゴールも手にした。前半には18分のラインデルス、40分のティンバーの得点をアシスト。62分には最後のゴールを力強く決め、際立った個人パフォーマンスを締めくくった。

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途中出場・監督

トゥーン・コープマイネルス：7/10

ハーフタイムにデ・ヨングと交代し、高い技術水準を維持した。ボールを動かし続け、後半の2得点につながる圧力を保つことに貢献した。

ジヴァイ・ゼヒエル：6/10

63分にラインデルスに代わって出場。試合が必然的な結末へ向かう中、中盤にフレッシュな運動量をもたらした。

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ルベン・ファン・ボメル：6/10

ガクポに代わって出場し、サイドに活力をもたらした。ただ、投入された時点で試合の強度は大きく落ちていた。

ノア・ラング：6/10

残り15分でサマーフィルに代わって出場。持ち味のランニングを何度か見せてギリシャのDFを忙しくさせたが、目に見える影響を残すには時間が足りなかった。

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イアン・マートセン：6/10

終盤にティンバーに代わって出場し、最終ラインに入った。オランダは余裕を持って無失点のまま試合を終えた。

シャビ・エルナンデス監督：9/10

戦術面で見事な采配を見せた。エルナンデス監督はハーフスペースを主な攻撃地点と明確に定め、ラインデルスとマレンを自由にポジションチェンジさせたことで、ギリシャのイバン・ヨバノビッチ監督を終始悩ませた。早い段階でリードを奪ったことで、選手のコンディションも理想的に管理できた。