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ブンデスリーガ第11節、ボルシア・ドルトムントはバイエル・レバークーゼンに敗れ、今季初黒星を喫した。長い時間にわたって受け身の戦いを見せた末の、妥当な敗戦だった。それでも首位は維持している。全選手の採点と寸評をお届けする。

ドルトムントでGKグレゴール・コベルと並んで最も優れた出来だったフェリックス・ヌメチャが、レバークーゼン守備陣を独走で突破し、早い時間にBVBを先制に導いた（8分）。しかし20分以降はレバークーゼンが勢いを増し、多くのチャンスをつくった。ニコ・シュロッターベックのヘディング弾は、セルー・ギラシがゴール方向へ大きく跳ねたために前半のうちに認められなかった。ドルトムントは69分までリードを保ったが、パトリック・シック、そしてエセキエル・フェルナンデス（80分）が得点し、レバークーゼンに勝利をもたらした。

試合の詳しいレポートはこちら。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：グレゴール・コベル

至近距離から放たれたシックのシュート（23分）を好セーブし、その直後にはゴール前に現れたイブラヒム・マザの場面でも好守を見せた。モレイラに対するセーブの時点で、30分を過ぎても1-0でリードできていたことをドルトムントの選手たちは守護神に感謝できたはずだ。37分には足をひねったが、短い治療を受けてプレーを続行。防ぎようのなかった同点弾までに5度の見事なセーブを記録した。2失点目もノーチャンスだったが、その後はディアビのシュートを好セーブした。採点：2。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：ジョアン・ガドゥ

今回も批判すべき点は少なかった。ただし、 週半ばのチャンピオンズリーグで見せた、驚きを与えるようなプレー は今回はなかった。自身のパスミスが、フェルナンデスの2-1につながるドルトムントの長いミスの連鎖の発端となった。採点：3.5。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：ヴァルデマール・アントン

高い位置でのプレスからボールを奪い、フェリックス・ヌメチャの先制点の起点となった。しかし、その少し後にはイエローカードを受けた。前半にレバークーゼンが勢いを増すと、相手にかなり自由にプレーさせた。70分に交代した。採点：4。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：ニコ・シュロッターベック

前半はミスがなかったものの、勢いを増すレバークーゼンを食い止められないように見えた。力強いヘディングで決めたかに思われた2点目が、セルー・ギラシのゴール方向への過度に積極的な動きによってオフサイドとなったのは、実に不運だった。後半は守備で好プレーを何度か見せたが、フェルナンデスの2-1も阻めなかった。採点：3.5。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：ダニエル・スヴェンソン

慣れない右ウイングバックで先発し、モレイラとフェルナンデスに圧力をかける役割を担った。前半はボールを持てばまずまずこなしたが、ボールに触れる機会自体が非常に少なかった。例えば、前半はクロスを一本も上げられなかった。守備では時折、対応に苦しんでいるように見えた。右サイドバックのユリアン・リエルソンが投入されてからも右サイドにとどまった。レバークーゼンの2点目につながるクロスの前には、ディアビとの最後の競り合いに敗れた。採点：4.5。

ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：ジョーブ・ベリンガム

直近のアーセナル戦より明らかに目立たず、何度かボールを要求したが届かなかった。5回のデュエルで4回勝ち、守備では多くの好プレーを見せた。しかし、同点弾の場面では空中戦でやや簡単に競り負け、その直後に交代した。採点：4。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：ヨーイ・フェールマン

ドルトムントでボールを集める存在。42分にはFKを危険な位置へ蹴り込み、チームのこの試合3度目のチャンスにつなげた。いつも通りパスは正確だった。一方で守備に追われる時間も長かったが、そこで何度もボールを奪った。それでも、やがてBVBの試合に自身の色を出せなくなった。採点：4。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：フェリックス・ヌメチャ

先制点の場面、長い脚を動かしながらボールを足元にぴたりと収めてレバークーゼン守備陣を突破する姿は、遠目には最初、少しぎこちなく映った。だが実際には、ドリブルもシュートも見事だった。鮮やかなゴールに、 王冠や象徴的な意味を帯びた余計なものが一切ない、議論を招かない喜び方 だった。42分にはフェールマンのFKから2点目のチャンスもあった。54分にはギラシの好機を演出。守備でも優れ、大半のデュエルに勝ち、中盤ではボール奪取も見せた。ドルトムントのベストプレーヤー。採点：2.5。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：マクシミリアン・バイアー

ニコ・コバチ監督は、俊足のレバークーゼン選手に対抗するため、足の速いバイアーをウイングバックと前線を兼ねる選手として起用した。しかし、バイアーと、名目上はその前に配置されたヌメチャが同じスペースを使うことが多く、構想は時に理論上でしか機能しなかった。その後は位置関係が改善し、バイアーもすぐにやや脅威を放つようになった。ただ、交代までに10回のボールロストは少なくない。採点：4.5。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：コンスタンティノス・カレツァス

先週のボルシアMG戦に続いて先発した。右の攻撃サイドを精力的に動き回り、何度も全力疾走を見せた。先制点の前には短いパスでヌメチャにつなぎ、その後は相手をブロックしてヌメチャの進路を空けた。序盤はプレー意欲にあふれ、常に攻撃の中心となった。しかし、いくつかのファウルを受けた後は何度か長時間倒れ込み、 ファクンド・メディナとの競り合いの後、前半のうちに苦痛に顔をゆがめながら交代を余儀なくされた 。今季3度目の離脱となる恐れがある。採点：2.5。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：セルー・ギラシ

26分の不十分なボールコントロールで好機になり得た場面を逃し、先発復帰戦のストライカーはかなり荒い攻撃時のファウルも犯した。試合前、コバチ監督はDAZNで「セルーがコンディションは整っていると言うなら、ニコはそれを信じる」と話していた。ギラシのコンディションは整っていたのかもしれないが、プレーは良くなかった。ニコ・シュロッターベックのヘディングの後、ゴールとGKマルク・フレッケンの方向へ不必要に跳ねたことで、その得点は妥当にもオフサイドで取り消された。自身のボールロストの一つから、レバークーゼンに危険なチャンスも許した。54分には好位置からのチャンスを逃した。彼の夜ではなかった。コバチ監督は約1時間で、本人にはまったく理解できない交代を決断し、リエルソンを投入した。採点：5。

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ドルトムント対レバークーゼン、BVB選手採点：途中出場選手

ファビオ・シウバ：38分に負傷したカレツァスに代わって出場。3分後にはエドモン・タプソバと頭同士で激しく衝突したが、プレーを続けた。その際に得たFKが、ヌメチャの2点目になり得たチャンスにつながった。最前線に移ってからもシュートはなかった。採点：4。

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ユリアン・リエルソン：右サイドバックのリエルソンは63分にギラシに代わって出場した。右ウイングバックでは本来左サイドバックのスヴェンソンがプレーしていたため、リエルソンは左に入った。採点：4。

カーニー・チュクエメカ：1-1となった後、ジョーブ・ベリンガムに代わって出場。2-2とするチャンスがあった。採点：3.5。

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ラミ・ベンセバイニ：1-1となった後、ヴァルデマール・アントンと交代。投入直後にムサ・ディアビに抜け出され、ディアビはレバークーゼンの勝ち越し点を僅差で逃した。頻繁にボールに触れたが、安定感は感じられなかった。採点：4。

イーサン・ヌワネリ：1-1となった後、マクシミリアン・バイアーに代わって出場。左サイドを突破して中央へパスを送った際には、ドルトムントのファンを一度沸かせた。しかし、そこに味方はいなかった。採点：4。