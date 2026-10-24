ラ・リーガは、明日日曜日にカンプ・ノウで行われるバルセロナ対レアル・マドリードのクラシコに向けて、前例のないテレビ中継を提供する準備を進めている。最大38台、場合によっては39台まで増やせるカメラを使用する計画で、この試合の潜在的な視聴者数は世界中で6億5000万人を超えると予想されている。

スペイン紙『スポルト』によると、制作計画にはスタジアム各所へのカメラ配置が含まれ、試合のさまざまなディテールをカバーする。これは、世界のサッカーで最も注目を集める一戦に、進化した観戦体験を提供しようとするラ・リーガの取り組みの一環である。

この中継は、バルセロナとレアル・マドリードの試合で通常使用されるカメラ台数、すなわち25台から26台を上回るものとなる。ゴール裏カメラ、ゴールラインカメラ、ベンチおよびトンネルのカメラに加え、複数のアングルからのリプレイを可能にする高速カメラも含まれる。

こうした措置は、レアル・マドリード対セビージャの試合でいくつかの判定が引き起こした論争を受けてのものだ。報道によれば、アルダ・ギュレルとペッキを巡るある場面について、テレビ映像が決定的なアングルを提供できなかったことから、ビッグマッチにおける追加の撮影アングル確保の重要性が強まっている。

使用が見込まれる技術の中には、クラシコで初めて登場する通信機能付きボールがあり、プレー中に追加データを提供できる。さらに、審判の視点から映像を伝えるRef Cam技術も用いられ、観客に試合の出来事を異なる視点から見せる。

国際的には、ラ・リーガは潜在的な視聴者数が6億5000万人を超えると予想している。また、国際市場から28の放送機関がバルセロナを訪れ、試合に関する独自コンテンツを制作する予定だ。これと並行して、ディズニー、DAZN、Canal+などの世界的なプラットフォームを通じてテレビ信号が配信される。

試合開始90分前からは事前中継が始まる予定で、両チームのスタジアム到着、ロッカールームの舞台裏、ウォーミングアップの様子を含み、キックオフ前のクラシコの雰囲気を視聴者に幅広く届ける。

同紙は、ラ・リーガがクラシコの普及度が過去2シーズンで、それ以前の4シーズンと比較して51％上昇したと説明したと伝え、両雄の対戦に対する国際的な視聴の広がりを示す指標だとした。