トルコ代表のアルダ・ギュレルとセビージャの選手ペキとの間で起きた一件が、スペインサッカーに新たな論争を巻き起こした。問題のタックルに対し、一部からはレアル・マドリーのスターの退場を求める声が上がったが、テレビ映像ではその真相を確定させることができず、決定的な撮影アングルが欠けているとの非難も飛び交った。注目のクラシコまで数日というタイミングでの出来事だった。

スペインリーグ機構「ラ・リーガ」は、リプレー映像からいかなる場面も隠していないと否定し、カメラはボールと攻撃の展開に焦点を合わせており、ピッチの別の場所で起きたこの一件を捉えていなかったと強調した。これは審判技術委員会から伝えられた説明とも一致している。

この一件は、バルセロナとレアル・マドリーの対戦を前に、スペインサッカー界に再び緊張をもたらした。審判団およびリーグ機構会長のハビエル・テバスに対して非難や批判が向けられる一方、タックルの明確な映像が存在しないことが、ビデオ判定技術「VAR」が介入しなかった理由をめぐる疑問を呼び起こした。

なぜギュレルの一件で「VAR」は介入しなかったのか？

同紙は、取材に応じた情報筋が、決定的な映像の欠如の理由を、ほとんどのカメラが攻撃を追うために配置されていた一方、問題の出来事はピッチの別の部分で、撮影スタッフの直接的な焦点の範囲から離れた場所で起きたためだと説明したと伝えた。

「アス」紙は、スペインリーグ機構が、いかなるテレビのリプレーも遮断していないと確認したと報じ、放送には高所からのアングルの映像が含まれていたものの、一件の発生場所が、接触の詳細を明らかにする近距離の鮮明な映像の提供を妨げたと指摘した。

審判技術委員会としては、問題はピッチ中央で起きていることを捉えるカメラの数が十分でない点にあると見ている。ある審判関係の情報筋は、接触点の明確な映像が得られなかったと説明し、それがビデオ技術の介入を妨げたとした。

別の情報筋は、入手可能な映像は遠い距離から一件を映しており、接触の性質や誰を相手に起きたのかを特定するのに十分な鮮明さがなく、レッドカードを要するファウルの存在を断定することを困難にしたと指摘した。

映像の欠如は両方向で判断を左右しうる

報道は、映像の不足がレッドカードを出さないという判断に影響を及ぼしただけでなく、仮に主審が直接レッドカードを提示していたとしても、ビデオ技術の介入を制限していたであろうと指摘した。入手可能な映像は、判定の取り消しや処分の軽減を正当化するのに十分ではなかったためである。

この一件は審判技術委員会を難しい立場に置いた。とりわけ、多数のカメラを備えたサンティアゴ・ベルナベウで起きたことに加え、リーグ機構がテレビ中継の質の向上を図り、それを大会の強みの一つにしようとしている時期でもあったからだ。

委員会は起きたことを個別の事例と捉えているものの、この件は、論争を呼ぶ場面において審判に十分なアングルを提供できるテレビ中継の能力をめぐる懸念を引き起こしている。とりわけ、この問題が今季初めて現れたものではないからだ。

同紙は、アラベスとヘタフェの試合での類似のケースを想起させた。その際には映像の質の低さと撮影アングルの少なさがビデオ技術の前に困難をもたらし、審判は一件のすべての詳細を明らかにしない遠距離の映像で対応せざるを得なかった。