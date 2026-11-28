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トルコ代表MFアルダ・ギュレルが、攻撃面でレアル・マドリーに違いをもたらしている。PSV戦では5得点の大勝の中で2アシストを記録し、今シーズンもチャンスとゴールの創出で輝きを放ち続けている。

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スペイン紙『マルカ』によると、ギュレルは今シーズン開幕からのアシスト数を8に伸ばした。これを上回るのはラミン・ヤマル（13）とハリー・ケイン（11）しかいない。

とはいえ、アルダ・ギュレルがレアル・マドリーの攻撃に果たしている貢献において、アシストは最も重要な部分ではない。決定機の創出における彼の影響力は目覚ましく増しており、それはPSV戦の後半のように、ペナルティエリアから離れた位置でプレーしているときでも変わらない。

トルコのスターはベルナルド・シルヴァとダブルボランチを組んでいたが、この欧州の舞台での2アシストはいずれも後半に生まれた。1つ目は見事なヒールでのタッチで、フェデ・バルベルデの強烈なシュートをお膳立てした。2つ目は、オランダのチームのビルドアップ中にギュレルがボールを奪い返した後、キリアン・エンバペへ気前の良いパスを送ったもので、エンバペはこれで自身の1点目を挙げた。

欧州の主要リーグで、大陸大会も含めると、チャンスクリエイトでこのレアル・マドリーの選手を上回るのはわずか3人だ。バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーズが63回、ランスのフロリアン・トヴァンが60回、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが56回である。

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ギュレルは55回のチャンスを創出し、その3人のすぐ後ろにつけている。しかし、出場時間あたりのチャンス創出率では彼らをはっきりと上回る。ギュレルが18分に1回チャンスを生み出しているのに対し、オリーズは20分、トヴァンは22分、ヤマルは26分に1回だ。

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この数字の価値は、出場時間と比べるとさらに際立つ。ラミン・ヤマルが1445分プレーしているのに対し、トルコのスターはわずか1013分にとどまっている。

さらにギュレルには、オープンプレーから相手ゴールを脅かせるという強みもある。この形で34回のチャンスを創出しており、加えてセットプレーからも21回を記録している。

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この点でトルコのスターを上回るのはトヴァンだけだ。一方、オリーズとヤマルはバイエルン・ミュンヘンとバルセロナでセットプレーのキッカーを担っていない。

レアル・マドリーに限って見ても、ギュレルの数字はチャンスクリエイトにおける彼の突出ぶりを裏付けている。オープンプレーから生まれた得点期待値の高いチャンスで彼に迫るのはキリアン・エンバペとジュード・ベリンガムのみで、それぞれ32回と31回だ。

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しかし、この2人もアシスト数ではギュレルに及ばない。ギュレルの8アシストに対し、エンバペは5、ベリンガム、ディオマンデ、ブラヒム・ディアスはそれぞれ4にとどまっている。

セットプレーでは、ギュレルがチーム内で明らかに優位に立っている。続くトレント・アレクサンダー=アーノルドは8回のチャンス創出で、大きく水をあけられている。

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これらの数字は、最近レアル・マドリーとの契約を2032年まで延長したギュレルの目覚ましい成長を示している。ジョゼ・モウリーニョ監督によってピッチ上の様々なポジションで起用されているにもかかわらず、である。

トルコのスターが相手ペナルティエリアに近づくほど最高のパフォーマンスを見せることは明らかだ。それでも、PSV戦のようにダブルボランチの一角を務めるときでさえ、違いを生み出し続けている。

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右ウイング、司令塔、あるいは中盤の底のいずれで起用されても、ギュレルの才能はレアル・マドリーの攻撃に大きな推進力をもたらしている。チームは今、結果の面でここ数年で最も好調な時期の一つを迎えている。