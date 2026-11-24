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ガラタサライは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでアストン・ヴィラをホームに迎え、1-0で勝利した。これでトルコの強豪は13位に浮上。ヴィラは7位にとどまり、ガラタサライと同じく5試合で勝ち点9となっている。

前半は両チームとも互いをある程度抑え込んだ。アストン・ヴィラのテイラー・ハーウッド＝ベリスがヘディングでゴールを狙ったが、イスタンブールでの先制点にはつながらなかった。

後半開始から数分後、イアン・マートセンがペナルティーエリア内で倒れたが、PKは与えられなかった。ガラタサライはイングランド勢の守備を崩そうとしたものの、ホームチームに決定機は訪れなかった。

試合は見せ場の少ない引き分けに終わるかと思われた。しかし、77分に状況が変わる。アストン・ヴィラのゴールエリア内で混戦となり、デニズ・ギュルがガラタサライのゴールを決めた。ヘディングで得点した途中出場のギュルは、喜んでいる最中に負傷し、治療を必要とした。それでも交代せずにプレーを続けた。

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このチャンピオンズリーグで先にフェネルバフチェを6-0で下していたヨーロッパリーグ王者にとっては、大きな痛手となった。終盤、ウナイ・エメリ率いるチームに残された時間は刻一刻と減っていった。

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ガラタサライは試合を決定づけようとし、アブドゥルケリム・バルダクチが追加点に迫った。しかし、ヴィラのGK鈴木彩艶が強烈なシュートを見事に防ぎ、チームを救った。

ガラタサライは最後の数分をしのぎ、重要な1-0の勝利をつかんだ。来週月曜日に控えるベシクタシュとの大一番に向けても、良い弾みとなった。

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一方のヴィラにとっては痛い敗戦だ。土曜日には下位のサンダーランドと0-0で引き分けていた。次の土曜日には、プレミアリーグで降格の危機にあるイプスウィッチ・タウンを相手に仕切り直しを図る。