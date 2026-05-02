ギュケレスはアーセナルの大英雄。マンチェスター・シティに全責任を負わせた。

アーセナルは土曜のプレミアリーグで優勝争いに大きな一歩を踏み出した。前半だけで圧倒し、フルハムを3-0で下した。消化試合が2つ残る2位マンチェスター・シティ（月曜にエバートン戦）に6ポイントの差をつけた。

前半、ホームのアーセナルは圧倒し、早々に先制。右クロスにギョケレスがマークを振り切り1-0。直後、トロサールのシュートはわずかに枠を外れ、フルハムは危機を免れた。

アーセナルは圧力をかけ続け、ギョケレスとサカが好機を逃すと悔しさを露わにした。カラフィオリがトロサールのパスをヘディングで決めたがオフサイドで取り消された。 しかし前半終了間際のサカの2-0は認められ、アシストはギョケレスが記録した。

アーセナルは攻勢を緩めず、前半アディショナルタイムにトロサールのクロスをギョケレスが頭で叩き込み3-0。前半だけで3得点を奪った。

後半もアーセナルは組織的に裏を狙い続け、フルハムを圧倒。ギョケレスは60分で拍手を受け交代した。

終盤のアーセナルはリードを守りに徹した。フルハムはカスタニェが好機を生かしきれず、シュートはラヤ正面。その間、アーセナルファンが後押しし、カラフィオリのCKヘディングはクロスバーを叩いた。

この結果、土曜の夜はアーセナルにとって成功裏に終わり、プレッシャーは完全にマンチェスター・シティへ移った。次節は降格圏のウェストハム・ユナイテッドとのアウェー戦。ウェストハムはブレントフォードに0-3で敗れている。