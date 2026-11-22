共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ギャリー・ネヴィルは、古巣がリヴァプールに0-4で敗れた後、痛烈な批判を展開した。元DFはSky Sportsで、357日ぶりにプレミアリーグで先発したマタイス・デ・リフトの起用が理解できず、これほど悪いユナイテッドは見たことがないと語った。

ネヴィルによれば、選手たちの姿勢からして問題があった。「選手たちがつま先立ちで身構え、警戒している姿を見たことがない……。何にも集中していないかのようだ。多くの選手がこんなふうに立っている」とネヴィルは言い、無表情を作った。

「こんなふうに立っているんだ！ 何が起きているんだ？」。そう語ったクラブのレジェンドは、自分の顔を2回たたいた。「目を覚ませ、目を覚ませ！ マンチェスター・ユナイテッドでプレーしているんだぞ！」

ロイ・キーンは、集中した選手を表現するネヴィルの姿に笑った。「でも、そういう姿はどこにある？」とネヴィルは真剣な口調で続けた。「選手たちが這う姿さえ見ない。一度も見ないんだ」。より積極的な姿勢が見られないことを指摘した。

広告 広告

ユナイテッドは現在、全公式戦で34失点を喫している。欧州5大リーグで、これほど多く失点したチームはほかにない。ネヴィルは守備とクラブの補強方針にとりわけ厳しい見方を示した。

Related Topics

次の試合 SCP UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 MUN 視聴する

「これは怠慢のせいだと思う」とネヴィルは語る。「移籍期間にDFを獲得しないことが、その怠慢だ。同じことをもう2、3年見ているのだから」

印象の良くなかったDFの一人がデ・リフトだ。オランダ代表のデ・リフトは判断を誤り、それがレニー・ヨロのレッドカードにつながった。ユナイテッドは、その後のドミニク・ソボスライのフリーキックから先制を許し、以降も勝ち目のない試合を戦った。

広告

「デ・リフトがスプリントした瞬間、ヨロは彼から10メートル以内の距離まで寄らなければならなかった。ダロトも彼に寄るべきだった。ヨロとダロトの対応は本当にひどい」

「デ・リフトは台無しにしてしまった。彼は信じられない様子だったが、センターバックを務めた経験はある。ヨロがそこにいないことを信じられなかったんだ。そしてヨロが接触する。あれはまずい。正直、これ以上悪くなりようがない。4人のDFは自分の仕事しか考えていない。怖がっているんだ」

広告

「先発メンバーを聞いたとき、私たちはすぐにとても驚いた」とネヴィルは続ける。「その後、ユナイテッドが勝つとは思わなかったし、大量失点してミスを犯すだろうと予感していた」

「ベンチの選択肢も素晴らしいわけではないのかもしれない。だが、本当に絶望的で、見ていて疲れる。マウリシオ・ポチェッティーノの選択肢が良くないのは分かるが、デ・リフトを選んだことは理解できなかった」

広告

「私自身、かつて1年間戦列を離れたことがある。ああいう試合で再び調子をつかむのは本当に難しい。不可能だと言っているわけではないが、センターバックなら、まずは再び状況を把握しなければならない」

「彼が コモで プレーする姿を見ただろう。あそこではあちこち走り回っていた。何が起きているのか分かっていないかのようだった。私も32歳で復帰したときに同じことを経験した。ただ、もちろん彼にも経験はある」

広告

「彼が出場したことにはとても驚いたが、ほかの選手たちも決して良いプレーをしていない」とネヴィル。自身が見てきた中で、これほど悪いマンチェスター・ユナイテッドはないという。「これはマンチェスター・ユナイテッドが54年間で経験した最悪の時期だ」

「それは事実だ。欧州で最も守備が悪いチームで、リーグでは下から2番目……。これほど悪いスタートを切ったことはない」とネヴィルは語った。就任間もないポチェッティーノ監督も、チームが残留争いの渦中にあると認めている。レッドデビルズは19位につけている。