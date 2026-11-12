共有 GOALをGoogleでフォロー

ギャリー・ネヴィル氏が、マイケル・キャリック氏の解任を受け、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣を痛烈に批判した。かつて同クラブで主将を務めたネヴィル氏は、伝説的MFへの扱いを「品格に欠ける」と非難。同時に、後任就任が見込まれるマウリシオ・ポチェッティーノ氏の下で過酷な日々が待ち受けるとして、現所属選手たちに覚悟を促した。

広告

キャリントンで宙に浮いたまま

マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックの退任を木曜日に発表し、長く続いた不透明な状況に終止符を打った。退任が迫っていると広く報じられるなか、元MFのキャリックは火曜日と水曜日にもキャリントンでの練習を指揮していた。

キャリックの去就は水曜日、モナコでの首脳会談を経て最終的に決まった。フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏と最高経営責任者のオマール・ベラダ氏は、監督交代を最終決定するため、共同オーナーのジム・ラトクリフ卿と会うべくモナコを訪れた。報道によると、後任にはマウリシオ・ポチェッティーノ氏が就く見通しだ。

不手際が目立ち、品位を欠く進め方

正式発表に先立ち、『Stick to Football』のポッドキャストに出演したネヴィル氏は、一連の経緯に信じられないとの思いを示した。監督に何も知らせないまま、関係者がいる場所を理由に重要な雇用上の決定を遅らせるべきではないと指摘した。

ネヴィル氏は「今日、私たちはこの番組を収録している。マイケル・キャリックが明日解任されると分かっているし、彼らがマウリシオ・ポチェッティーノと話をしていることも、［ユリアン］・ナーゲルスマンや［エディ］・ハウと話をしたことも分かっている。ちなみに、そうするべきだ。そうすべきではないと言っているわけではない」と語った。

広告 広告

その一方で、首脳陣が会議後、速やかに本人へ伝えなかったことを批判した。「ただ、彼らは今モナコにいて、解任することになると分かっていながら今日解任できない。私には少し段取りが悪く、品位を欠いているように感じる」と続け、「モナコに住んでいるからというだけで、本人を24時間も48時間も宙ぶらりんのままにしてはいけない。そんなことはあってはならない」と述べた。

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

降格への懸念と厳しい体力強化

キャリック氏は昨年5月に2028年までの正式契約を結んだばかりだったが、その体制は急速に行き詰まった。1月に暫定監督として指揮を執り始めた同氏のチームは、今シーズンの序盤に惨憺たる成績を残している。リーグ戦10試合でわずか1勝、勝ち点8で降格圏に沈んでいる。

ポチェッティーノ氏の就任が迫るなか、ネヴィル氏は現在の選手たちに対し、身体面での抜本的な改革を覚悟すべきだと警告した。「彼について分かっていることの一つは、選手たちを走らせ、フィジカル面の強化を本当に最優先にするということだ。勝ったかどうかに関係なく、彼のチームは常に体力があった」と説明した。

広告

さらに「私がイングランド代表にいた頃、私たちはトッテナムの練習場でトレーニングしていた。彼らには火曜日の練習があった。私は『恐怖の火曜日』と呼んでいるが、実際にそういう名前だったわけではない。それに似た名前だった。当時、どのチームでも選手たちに課す彼の走り込みは有名だった。彼は選手たちを走らせる」と語り、「実際、彼のチームはいつも体力があった。そこはすぐに対処するだろう。今では明らかに経験も豊富で、チームをどう指導すればいいか分かっている」と付け加えた。

まずは残留への挑戦

かつてトッテナム、チェルシー、パリ・サンジェルマン、アメリカ代表を率いたポチェッティーノ氏の就任が見込まれることは、クラブが早急に方針を転換することを意味する。アルゼンチン出身の同氏は、自信を完全に失った選手たちを直ちに奮い立たせ、ユナイテッドをプレミアリーグの降格圏から脱出させなければならない。