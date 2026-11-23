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マンチェスター・ユナイテッドは立ち直れずにいる。マウリシオ・ポチェッティーノが初めてベンチで指揮を執った一戦で、宿敵リヴァプールに再び手痛い敗北を喫した。

アンフィールドではイラオラ率いるチームの一方的な展開となった。早い時間帯にヨロが退場したことも追い風に、ユナイテッドを4-0で下し、リヴァプールにとってはそのスコアでも物足りないほどの内容だった。

試合後、Sky Sportsでマンチェスター・ユナイテッドの元主将ギャリー・ネヴィルは、ポチェッティーノの当初の采配と選手たちの姿勢を厳しく批判した。元サイドバックは特に、先発に復帰しながら試合を通じて散々な出来だったデ・リフトを非難した。

「先発メンバーに彼の名前を見たときは驚いた。私はコモで彼を見たが、完全にコンディションを落としていた。彼はヨロをカバーしなければならなかったが、そうしなかった。開始10分で早くも苦境に立たされた。ヨロのポジショニングと背後のスペースをカバーする能力は低いと言わざるを得ない。本当に低い。ヨロは適切に動き、もう一人のセンターバックをカバーしなければならない。チームメイトをカバーすべきだが、彼はそれをしない。マンチェスター・ユナイテッドにとって、全体として悪いパフォーマンスだった」

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目に見えて興奮し、怒りをあらわにしたネヴィルは、その後すぐに話題の一幕の主役となり、映像は瞬く間に拡散した。チームがあまりに覇気を欠くと指摘し、選手たちに目を覚ますよう促す中、テレビの生放送で自分の頬を叩き始め、こう叫んだ。「目を覚まさないといけない！ 目を覚ませ！ お前たちはマンチェスター・ユナイテッドだ」