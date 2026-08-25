ブラジル代表のブルーノ・ギマランイスは、アーセナルでミケル・アルテタ監督が進める技術的プロジェクトの一員になることへの強い意欲を示し、ニューカッスル・ユナイテッドから7500万ポンドの移籍金で加入した後、ロンドンのクラブとともに「黄金時代」の構築に貢献し、可能な限りすべてのタイトルを獲得することへの意気込みを語った。

アーセナルはプレミアリーグ王座防衛の初戦を、本拠地「エミレーツ」でコベントリー・シティを3－0の完封で下して飾った。これは、カーディフでマンチェスター・シティを同じスコアで破ってコミュニティ・シールドを制してからわずか数日後のことだった。

ギマランイスは、シティ戦で負った下腹部の軽い負傷のため開幕戦を欠場し、新たな仕事の進め方やチームメートへの適応を続けていると述べた。

ギマランイスは、「YouTube」を通じて配信された「Men In Blazers」のインタビューで、自身の戦術的な柔軟性と、アルテタの構想に基づいて中盤のどのポジションでもこなす準備ができていることを強調し、次のように語った。「監督が指定するどのポジションでもプレーする準備が完全にできていることを示した。我々は自分たちの野心に限界を設けず、あらゆるタイトルを争っている。このチームが持つ潜在能力は計り知れず、複数のタイトルを獲得する大きなチャンスを我々に与えてくれる」

自身の記録に加えたいタイトルについて、ブラジルのスターは英紙「ザ・サン」が伝えたところによると、次のように語った。「プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、そしてリーグカップを勝ち取りたい。すべてが可能だ。私が望むのは何が何でも勝つこと、それだけだ。言ったように、私はとても競争心の強い人間で、私にとってどのタイトルも大きな意味を持っている」

さらにこう続けた。「当然ながら、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制することは、非常に特別な味わいを持つだろう。タイトルにまつわるタトゥーを入れる場所はたっぷりある。どこに入れるかは正確には分からないが、おそらく脚だろう」

そして続けた。「私の背番号と父が経験した物語は、私に二重のインスピレーションを与えてくれる。このユニフォームを着るたびに、自分がどこから来たのか、家族がどこから来たのかを思い起こす。父だけでなく、母も、みんなだ。彼らは、何が起ころうとも歩み続ける原動力と成功への情熱を私に与えてくれる」

最後にこう締めくくった。「これこそが、私の子どもたちが大きくなったときに彼らに植え付けたい心構えだ。私の家族は非常に長い道のりを歩んできた。今こそさらに高みへと上り、成長すべき時だ。父はいつも私を信じてくれた。母も同じだ。子どもの頃、諦めたくなった時、そしてキャリアで初めて拒絶を受けた時、彼らは私に『いや、お前は諦めない』と言ってくれた。あの出来事は非常に決定的なものだった。そして今日、私は自分を戦士だと表現する。人生で数多くの状況と困難を乗り越えてきたからだ」

なお、アーセナルは来週月曜日にアストン・ヴィラとの対戦を控えており、5100万ポンドの移籍金でアーセナルに加入したイングランド代表DFエズリ・コンサが、古巣を相手に出場する可能性がある。