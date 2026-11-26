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ヴィクトル・ギェケレシュがアーセナルのチームメイトに呼びかけ、マンチェスター・シティを巡る法的争いに一瞬たりとも気を取られないと強調した。スウェーデン代表FWはプレミアリーグ連覇を狙っており、チームは首位を走る重圧にもすっかり慣れたと考えている。

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法的な不透明感が続く中、アーセナルが低迷するシティを迎える

日曜日、エミレーツ・スタジアムでプレミアリーグの重要な一戦が行われる。アーセナルがマンチェスター・シティと対戦するのは、9月に財務規定違反に関する裁定が下されて以来初めてだ。 シティには重大な違反が認定された が、 控訴しており 、処分の可能性は未確定のまま、優勝争いも不透明な状況にある。

その裁定以降、エンツォ・マレスカ率いるチームは急激に失速した。公式戦直近7試合でわずか1勝、リーグ戦では獲得可能な12ポイントのうち1ポイントしか手にしていない。

ギェケレシュ、ピッチ外の騒動に動じずシティの実力を警戒

シティへの処分の可能性が優勝争いに影響するかと問われたギェケレシュは、ピッチ外の騒動を意に介さなかった。「いや。現状は現状だ。僕たちは日曜日の試合に集中している。それは僕たちにはコントロールできないし、関係もない。だから、そこに気を取られることはない」

スウェーデン代表FWは、シティが不振に陥っていても、日曜日に迎える相手を過小評価すべきではないと警告した。

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「彼らには今も非常に良い陣容と優れた選手たちがいる」とギェケレシュは続けた。「どんなクラブにも、なかなか結果が出ない時期はある。それは普通のことだ。日曜日は難しい試合になる。でも、ビッグマッチはいつだって楽しい。良い試合になるはずだ」

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アルテタ率いる王者、クラブ史上初の連覇へ

ミケル・アルテタ率いるチームは昨季2位のチームに6ポイント差をつけており、アーセナル史上初となるプレミアリーグ連覇の大本命だ。 火曜日のチャンピオンズリーグ、ボルシア・ドルトムントとの1-1の引き分けでゴールを挙げた ギェケレシュは先発出場を目指し、チームのタイトルへの強い思いを強調した。

「僕たちは常にタイトルを獲りたいと思っているし、プレミアリーグでは試合も相手チームも厳しく、それがどれほど難しいか分かっている」と語った。「でも、僕たちには素晴らしい陣容と素晴らしい選手たちがいる。だから、それが目標だ。達成するために毎日互いを高め合っているし、必ず狙いにいく」

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「僕たちは常に勝つつもりで試合に臨んでいるし、今季は全体としてうまくやれている。昨季はほとんどの期間、リーグ首位にいた。今はその立場に慣れているし、最大の目標は首位を守り、日曜日に勝つことだ」

エミレーツでの大一番が優勝争いを左右

日曜日の一戦は、アーセナルにとって首位の座をさらに固め、失速するライバルに一層の重圧をかける絶好の機会となる。勝利すれば、シティが控訴の裁定を待つ間にリードを広げられる。

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マレスカ率いるチームにとって、リーグ戦で獲得可能な12ポイントのうち1ポイントしか得られていない不振を止めることは不可欠だ。ただ、エミレーツで自信を深めるアーセナルを倒すのは、厳しい試練となる。