「ギヴァイ・ゼキエルは来シーズン、フェイエノールトのスタメンとしてプレーする」

ギヴァイ・ゼキエルは、来シーズン、フェイエノールトのレギュラーとしてプレーすることになるだろう。Voetbalzoneでは毎日、オランダのトップクラブに関する3つの論点を提示している。また、伝統的なトップ3以外のチームにも定期的に注目している。 ゼキエルはFCユトレヒトへレンタル移籍しており、そこで非常に好調なシーズンを送っている。この21歳のミッドフィルダーは、来シーズンフェイエノールトのトップチームで定位置を勝ち取ることができると思うか？コメント欄であなたの意見を教えてほしい！

ゼキエルはフェイエノールトのユースチームを経て、昨年1月にシーズン終了までの期限付き移籍でスパルタ・ロッテルダムへ加入しました。夏には再び期限付き移籍となり、今回はFCユトレヒトへ移籍しました。

このプレイメーカーはユトレヒトで好調なシーズンを送っている。これまでリーグ戦全29試合に出場し、ユトレヒトにとって非常に重要な存在となっている。ゼキエルは43試合で8ゴールを挙げ、さらに7アシストを記録している。

FCユトレヒトは「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で9位につけており、好調を維持している。 ロン・ヤンス監督率いるチームは、直近8試合でわずか1敗のみ。その敗戦は、国内王者PSVに4-3で敗れた一戦だ。今後の5試合では、テルスター、エクセルシオール・ロッテルダム、NACブレダなどと対戦する予定であり、ヨーロッパカップ出場権をかけたプレーオフ進出は十分に射程圏内にある。

ゼキエルは所属クラブだけでなく、オランダ代表でも活躍している。21歳のロッテルダム出身の彼は、オランダU-21代表で10試合に出場しており、3月末のノルウェーU-21戦では2得点を挙げたが、試合は最終的に3-2でノルウェーに敗れた。

フェイエノールトは、中盤を含め、選手層が厚い。ゼキエルは、ルチアーノ・ヴァレンテ、ヤクブ・モデール、ウサマ・タルガリン、ファン・インボムらとスタメンの座を争うことになるだろう。

ヴァレンテはシーズン序盤に非常に好調なスタートを切ったものの、現在のコンディションはやや落ちている。さらに、フェイエノールトは相次ぐ負傷者に見舞われており、モデールやファンもその被害に何度も遭っている。ゼキエルは絶好調であることを示しており、オランダのセカンドディビジョンで十分に通用する実力を備えている。今、最大の関心事は、彼がオランダのトップ3クラブへのステップアップを果たせるかどうかだ。