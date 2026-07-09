フェイエノールトのスカウト、マルティン・クラッベンダム氏が『Voetbal International』のライブ配信で、ギヴァイ・ゼキエルがLOSCリールでキャリアを続けたい意向だと語った。しかし、フェイエノールト側は現時点では彼の移籍に前向きではない。

フェイエノールトとの契約は2028年半ばまで残っている。Transfermarktによると、このMFの市場価値は1000万ユーロとされる。

クラッベンダム氏は「フェイエノールトは彼を高く評価しているが、本人には移籍の意思がある」と説明する。

「FCユトレヒトでの活躍も評価され、フェイエノールトは残留を望んでいる。だが本人はすでに移籍を決意。リールはオファーを提示し、ゼキエルも合意している。フェイエノールトはそれ以上の移籍金を求めている」とクラッベンダムは説明する。

フェイエノールトは、ゼキエルが『デ・クープ』に残る価値があると判断。22歳のロッテルダム出身MFは、適切な移籍金が提示されて初めて移籍を許される。

ゼキエルはフェイエノールトで公式戦16試合に出場し3アシストを記録している。

彼はフェイエノールトでの一章に終止符を打ちたいと考えている。フェイエノールトは2018年にスパルタからゼキエルを獲得した。