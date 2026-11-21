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ギヴァイロ・リードは、フェイエノールトには早急に変化が必要だと考えている。右サイドバックのリードは土曜夜、本拠地デ・カイプでエクセルシオールと対戦し、自ら先制点を挙げたものの、チームは予想外の2-3の敗戦を喫した。試合後、リードはESPNのカメラの前で、フェイエノールトは守備に回る時間があまりにも長いとの考えを明らかにした。

リードにとって、試合の出だしは素晴らしいものだった。開始から1分余りでジェライノ・スハーケンのパスを受け、先制点を決めたのだ。その時点では本人も、フェイエノールトにとって比較的楽な夜になると感じていた。

「正直に言えば、僕もそう思っていた。ゴールを決められたのはうれしかったし、ようやく決めた初ゴールでもあった。でも、そこから畳みかけたかったのに、そうはならなかった」とリードは語る。チームはその後すぐにリードのゴールによるリードを失った。

「最初の失点は、あまりにも簡単に許してしまったと思う。なぜあんなにスペースが空いて、相手がそのまま走り抜けられたのか分からない。でも、簡単にやられすぎだ」。エクセルシオールはその後、イラクリ・イェゴイアンのPKで逆転した。

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ここ数週間、フェイエノールトの失点が目立って増えていることを、リードも懸念している。「そうだね、何試合も続いているのは問題だ。しっかり見直さなければならないし、僕たちも懸命に取り組んでいる。ただ、原因が具体的に何なのかは、今は言えない」

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続いてリードは、フェイエノールトが再び長期の不振に陥るのをどう防ぐべきかと問われた。「また同じことになるとは思っていない。でも正直に言えば、そのためには何かを変えなければならない。お互いのためにもっと懸命に働き、試合に勝たなければいけない」

右サイドバックのリードによれば、シーズン序盤の数カ月間と比べて明らかな違いがあるという。「今は序盤とはまったく違う。守備をしている時間がとても長いけれど、僕たちはそんなプレーを望んでいない」

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「僕たちはボールを持ったときにとても良いプレーができるし、質の高い選手が大勢いる。それを見せたいのに、ここ数試合はできていない」。失望を伴う結果が続いているものの、リードはFCポルト、アヤックスとのホーム戦を楽しみにしている。

「気持ちを切り替えなければならない。今日のうちは引きずってもいい。それは普通のことだ。でも明日は新たにスタートし、チーム内の自信を取り戻さなければいけない。僕たちは良いチームだと、お互いに言葉にして伝える必要もある」

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最後にリードは、土曜夜にデ・カイプのスタンドから響いた「恥を知れ」という声について問われた。主将のリードは、それに強い不満を示した。「正直に言えば、僕たちの助けにはなっていない。むしろ、今の自分たちがどれほど悪いかを余計に考えさせられる。それは僕たちの助けにはならない」

一方でリードは、フェイエノールトのサポーターの落胆も理解している。「ここ数試合、彼らを失望させているのは分かっている。状況を変えるために本当に全力を尽くしているけれど、今日もそれができなかった」