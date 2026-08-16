SkyとEindhovens Dagbladの報道によると、このMFもまもなくブラック＆イエローに加わる見通しだ。

それによると、BVBはフェールマンのPSVアイントホーフェンとの契約に含まれる契約解除条項を行使し、27歳の同選手を固定移籍金で獲得するという。その額は2200万～2500万ユーロとみられている。フェールマンは月曜日にメディカルチェックを受け、BVBと2031年までの契約にサインする見込みだ。

BVBはこのオランダ代表14キャップの獲得にあたって、実際に時間的なプレッシャーを抱えていた。その条項は数日後、つまり8月21日に効力を失うはずだったからだ。フェールマン自身も、ドルトムントからの関心についてESPNから尋ねられた際に、そのことを示唆していた。「そうなれば、自分にとって素晴らしい選択肢になる。何年も待ち望んできたことだ」と語り、さらに冗談交じりにこう付け加えた。「もし本当にそこまで僕を欲しがっているなら、急がないといけないね」

BVB新戦力フェールマン、キャリア最高のシーズンを経て加入へ

フェールマンは長年にわたってPSVの中盤で主力として定着しており、昨季も印象的な数字を残した。リーグ戦30試合で14アシストを記録し、自ら8得点も挙げた。彼の活躍もあって、アイントホーフェンはここ数年でエールディビジの業界首位だったアヤックスに取って代わり、3連覇を達成している。PSVでの公式戦198試合では31得点67アシストを記録している。

BVBが、サイード・エル・マラの移籍破談を受けて本来はケルンの新星に充てる予定だった予算を別の形で投じ、攻撃的な選手に加えてセントラルMFも補強したい考えであることは、スポーツディレクターのオレ・ブックが土曜日のASローマとのテストマッチの場で示唆していた。

ブックは、カップ戦、リーグ戦、チャンピオンズリーグの三重日程を見据えつつ、さらなるMF補強について「そこに取り組むのは賢明だと思う」とコメント。「今日見ても分かるように、そのポジションには非常に良い選手がいる。一方で、そのポジションに非常に良い選手がたくさんいるわけではないとも言わなければならない」と語った。

フェールマンはドルトムントで、いずれもセントラルMFを主戦場とするフェリックス・ヌメチャ、ジョーブ・ベリンガム、カーニー・チュクエメカ、マルセル・ザビツァーの確立されたカルテットに加わることになる。チュクエメカは、より攻撃的なポジションで起用される可能性もある。

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BVB、PAOKの人気者コンスタンテリアス獲得も目前

フェールマンに加え、ヤニス・コンスタンテリアスという攻撃的な選手も近日中にBVBへ加わる見通しだ。23歳の同選手は、メディカルチェックを受けるためすでにドルトムントに滞在している。移籍金は最大3000万ユーロになるという。

ただ、現時点では放出元クラブのPAOKでファンの間に依然として大きな反発が起きており、2025年にVfBシュトゥットガルトとの合意があった際と同様、コンスタンテリアスの移籍を阻止しようとしている。