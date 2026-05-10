カール・ホーフケンス、暗黒の日を経てNACのファンとライバル双方を痛烈に批判

NACブレダの降格が確定した。ラット・フェルレフ・スタジアムで行われたSCヘーレンフェーン戦では、2-0でリードしていたが、ピッチへの花火投擲が相次ぎ試合中止となった。カール・ホーフケンス監督は、この厳しい現実をESPNのインタビューで語った。

「信じられないほどつらい。降格を避けるため全力で努力してきたが、現実となり耐え難い」と語った。

さらに、主審サンダー・ファン・デル・エイクは度重なる中断の末に試合を中止し、後味はさらに悪くなった。

ホーフケンス監督はルールを理解しつつも、少数暴徒の影響力を批判。「試合を台無しにしたのはごく一部だ。今は悲しみの時だが、一線を越えてはいけない」と語った。

それでも大多数のファンは素晴らしいと強調した。「いつも全力でサポートしてくれる彼らのおかげで、私たちは戦えた。今回の行為はクラブのためではなく、試合はたとえ後味が悪くても完走すべきだった」

ただ、最も印象的だったのはライバル・エクセルシオールへの言及だ。NACが混乱に苦しむ間、エクセルシオールはFCヴォレンダムと引き分け、辛うじて降格圏を逃れた。ホーフケンスは言葉を慎重に選んだが、その意味は明らかだった。

「休憩中でもエクセルシオール対FCヴォレンダムの試合は引き分けで、このまま20分間大きな動きはないとわかった。とても奇妙な状況だった。フェアプレーとは程遠かったから。」