カーボベルデ代表選手：「サウジアラビア戦はスペイン戦と同じように臨む」

カーボベルデ代表DFペコ・ロペスは、W杯予選最終戦のサウジアラビア戦を、スペイン戦と同じ敬意で臨むと強調した。

サウジアラビア代表はグループリーグ最終戦で、日本時間土曜未明にヒューストン「NRGスタジアム」でカーボベルデと対戦する。

試合前、記者会見で彼は「世界中から驚くほどの支援を受けた。ここまで来られたことが信じられない」と語った。

「こうした大会に出場できるのは実力があるからだ。真剣に取り組まなければならない。協会もベストな選手を集めるために努力した。簡単ではなかったが、私たちは信念を貫いた」と続けた。

スペイン戦では貴重な1ポイントを獲得し、世界トップと互角に戦えるという自信を証明した。

「サウジアラビア戦も、両チームとも勝ち点3を狙っていた試合だ。その状況は変わっていない」と続けた。

「勝利を目指し、その結果を見極める。弱いチームなどない。サウジアラビアにもスペインやウルグアイと同じ敬意を払う」と結んだ。

両チームとも勝てば自力でベスト32に進めるため、この試合は正念場だ。

サウジアラビアはグループHで1ポイントの4位。ウルグアイとカーボベルデに1ポイント差で続く。スペインは4ポイントで首位。