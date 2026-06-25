カーボベルデ代表のボビスタ監督は、ワールドカップでサウジアラビア代表と対戦する難しさを強調し、ベスト32進出への決意を示した。

サウジアラビア代表はグループリーグ最終戦で、日本時間土曜未明にヒューストンのNRGスタジアムでカーボベルデと対戦する。

同監督はサウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」の取材に「サウジアラビア代表は組織力があり、競争力と本大会の経験を兼ね備えている」と語った。

さらに「1人を選ぶなら、影響力和決定力のあるサレム・アル・ドスリだ」と続けた。

ただし、サウジアラビア代表の真の強さは特定の選手ではなく組織力にあるとも語り、最大限の敬意を示した。

「サウジアラビア代表を尊重している。厳しい試合になると予想しながらも、カーボベルデ代表の力にも自信を持っている」と述べた。

さらに「今回のワールドカップが示したのは、キックオフの笛が鳴るまで易しい試合も確定した結果もないということだ」と続けた。

また、「否定的な意見は、私たちがアイデンティティと実力を示す原動力になる。重要なのはピッチで90分間どう戦うかで、外野の意見は関係ない。私たちは戦いに備えている」と結んだ。

両チームとも勝てばグループ3位以下を気にせずベスト32に進めるため、この試合は正念場だ。

サウジアラビアはグループH最下位で勝ち点1。ウルグアイとカーボベルデに1ポイント差で続く。スペインは勝ち点4で首位。